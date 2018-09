Divínska čili farma ukrýva aj najpálivejšie papričky sveta

Nezvyčajný nápad v podobe čili farmy v Divíne sa ujal nad všetky očakávania.

30. sep 2018 o 10:32 Radovan Vojenčák

DIVÍN. V dedine bohatej na kultúrne pamiatky sa vlani objavil ďalší unikát. Nie historický, ale poriadne pálivý. V Chilli farme Divín nájdete dokonca aj najpálivejšie papričky na svete.

Rodák z Popradu, ktorý sa usadil v Novohrade, sa so svojou priateľkou stretol v Prahe. Na balkóne v stovežatej metropole sa začali nesmelé pokusy s pestovaním papričiek.

„Vtedy som preferoval len feferóny, tie maďarské, predĺžené a štipľavé. Odrody čili som nepoznal. Z Prahy sme odišli do Rakúska, kde som pracoval v kuchyni. Tam som spoznal rôznorodosť čili papričiek,“ spomína Miroslav Kožuch.

V kuchyni sa objavovali rôzne miestne produkty. Medzi nimi aj pasty z čili. „Zaujala ma tá sebestačnosť obcí. Začal som rozmýšľať, či by sa niečo podobné neujalo aj u nás.“

Myšlienky sa nevzdal ani po návrate na Slovensko

Myšlienka o pálivom biznise neopustila nadšeného farmára ani po návrate na Slovensko. Vďaka priateľke sa mu zapáčil Novohrad, obľúbil si miestnych. Rozhodol sa, že sa tu usadí. Trvalo istý čas, kým našli miesto, kde zapustia korene.

„Najprv som chcel ísť južnejšie od Lučenca. Tiež som mal v predstave väčší pozemok. Obzerali sme viacero domov. Divín napokon vyhral pre dobrú občiansku vybavenosť. Keď sú deti, je potrebná,“ priblížil Kožuch.

Podnikanie rozbehol pred obchodným domom

Papričky začal vo väčšom pestovať minulý rok. Z desiatich odrôd je dnes tridsaťosem. A to určite nie je konečné číslo. Farmár zároveň pracoval aj v jednej lučeneckej reštaurácii. Po obratí prvej úrody začal robiť na skúšku pasty.

Ochutnávačov našiel medzi známymi a v rodine. Keď v ich radoch uspeli, odvážil sa predviesť ich aj iným. „Priniesol som pasty do podniku, v ktorom som pracovali. Dostali sa do jedálneho lístka a ľuďom zachutili. Keď už bolo všetko, ako má byť, vyšli sme s kožou na trh. Najprv to boli len tri varianty,“ ozrejmil farmár.

Bolo pred Vianocami a on sa postavil pred obchodný dom v Lučenci, kde na požičanom stolíku rozbehol podnikanie.

Chce mať čas na svoje detia radosť z podnikania

Prestal stíhať. Zariskoval, vzdal sa stáleho zamestnania a teraz brázdi Slovensko. Vyplatilo sa. Jeho pasty žnú úspechy, dokonca sa predstavil aj na Agrokomplexe, kde dostal zaujímavú ponuku.

„Núkali mi dotácie. Chceli však, aby som svoje pasty predával do obchodov. Touto cestou nechcem ísť. Chcem mať z podnikania radosť a najmä čas na svoje deti,“ podotkol Kožuch s tým, že to neznamená spokojnosť s aktuálnym stavom. Na budúci rok sa chystá postaviť veľký skleník. Dočasné dva už pri zvýšenom záujme nestačia produkovať dostatok papričiek.

Rozmýšľa o nových produktoch

Recepty má vlastné, teda originálne. Občas sa inšpiruje internetom. „Tie internetové sú väčšinou predimenzované. Ja ich robím najjednoduchšie, ako sa dá,“ pripomenul pestovateľ, ktorý recepty neprezrádza. Zdôrazní však, že jedinými konzervantmi pást sú soľ a sterilizovanie.

Papričky hnojí kuracím trusom, na podporu rastu kvetov a plodov. Používa tiež žihľavovo-skorocelový výkvas. Okrem pást a nakladaných papričiek vymýšľa aj iné produkty.

„Rozmýšľal som o jablkovom pyré s čili. Možno to bude tohtoročná novinka pre odrastené deti. V zahraničí je obľúbené ako príloha ku koláčom, divine a pečeným mäsám,“ zakončil podnikavý muž z Divína.