Rekreačná oblasť Kurinec mala rekordnú návštevnosť

Tohtoročná letná sezóna v aquaparku na Kurinci bola najúspešnejšou. Na ďalšiu chystajú nový tobogan.

4. okt 2018 o 7:50 TASR, Radovan Vojenčák

RIMAVSKÁ SOBOTA. Viac ako 60-tisíc platiacich návštevníkov zavítalo počas letnej sezóny do aquaparku v rekreačnej oblasti Kurinec pri Rimavskej Sobote. Informoval o tom primátor mesta Jozef Šimko s tým, že ide o doteraz najvyšší počet a samospráva mala vďaka tomu tržby takmer 300-tisíc eur.

Podľa informácií prevádzkovateľa kúpaliska, ktorým sú Technické služby mesta Rimavská Sobota bola celková návštevnosť 61 238 návštevníkov. Rekordná denná návštevnosť bola dosiahnutá 4. augusta, keď aquapark navštívilo 3 279 návštevníkov. Tržby aj návštevnosť za túto sezónu vzrástli oproti vlaňajšku o 20 percent.

"Je to najlepší rok a najvyšší počet návštevníkov od otvorenia našej rekreačnej oblasti. V súčasnosti je situácia taká, že sme už začali budovať nový tobogan, respektíve jeho dopadový bazén. Jama je už vykopaná, tento týždeň budeme robiť betonárske práce," konkretizoval Šimko.

Dodal, že do novembra chcú postaviť aj vežu a do budúcej letnej sezóny tobogan kompletne dokončiť.

Novinkou tohtoročnej sezóny Kurinca bolo osvetlenie cyklotrasy, ktorá do rekreačnej oblasti vedie priamo z mesta. Samospráva tiež zainvestovala do nového, výkonnejšieho čerpadla, ktoré bolo zároveň spustené hlbšie do geotermálneho vrtu. Vďaka tomu bola voda približne o jeden a pol stupňa teplejšia.

Medzi ďalšími plánmi do budúcnosti v súvislosti s Kurincom je podľa primátora vybudovanie nového bazéna s vlnobitím a navŕtanie nového geotermálneho vrtu, keďže súčasný pre rozširovanie aquaparku prestáva kapacitne postačovať. Samospráva má v pláne vybudovať aj krytý bazén, vďaka čomu by Kurinec mohol byť v prevádzke celoročne.