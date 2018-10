Debutant Lučenec túži v hlavnom kole doma mútiť postupové vody

Viacerí hráči mužstva okolo kapitána Attilu Fehérváriho zažijú vrchol kariéry.

LUČENEC. V centre Novohradu v Lučenci sa fanúšikovia futsalu môžu tešiť na netradičnú udalosť. Od stredy do soboty (3.-6. októbra) sa v Arene uskutoční turnaj 8. skupiny hlavného kola futsalovej Ligy majstrov UEFA 2018/2019, ktorého organizátorom je úradujúci slovenský vicemajster Mimel Lučenec.

V konkurencii azerbajdžanského Arazu Naxcivan, maltského Valletta FC a litovského FK Vytis sa zverenci trénera Mariána Berkyho pokúsia s podporou skvelého domáceho publika zabojovať o postup do elitnej fázy.

Úspešný extraligový nováčik

Lučenec je na tejto úrovni debutant. Nováčikom bol aj v uplynulom ročníku extraligy, v ktorom to dotiahol až do finále, kde v zaujímavej päťzápasovej konfrontácii prehral s ŠK Slovan Bratislava-futsal 2:3.

Právo štartu v novej Lige majstrov tak mali pôvodne "belasí", ale po sezóne sa pre finančné problémy ich pôsobenie na palubovkách skončilo a prepadla aj ich miestenka do LM. Teraz tak viacerí hráči mužstva okolo kapitána Attilu Fehérváriho zažijú vrchol kariéry.

Podľa Berkyho je klub, ktorý majú na starosti majitelia Milan a Jozef Kamenskí, na LM nachytaný.

„Prípravu na turnaj sme absolvovali tak, ako som si predstavoval. Verím, že sme adekvátne pripravení na podujatie takéhoto významu. Z minulého kádra odišli

dvaja hráči, možno by sa nám ešte typologicky zišiel jeden pivot, ale tím má kvalitu. Chceme sa pobiť o čo najlepší výsledok a zabojovať o prípadný postup," povedal tréner Marián Berky.

Araz Naxçivan v pozícii favorita

Do elitnej fázy postúpi z Lučenca iba víťaz. Podľa papierových predpokladov by to mal byť klub z Azerbajdžanu. Ten si v rokoch 2010 a 2014 dokonca zahral Final Four UEFA Futsal Cupu (dve 3. miesta).

Kaunaský Vytis sa rozlúčil s ukrajinským trénerom Pavlom Pikalovom, ktorý priviedol tím k majstrovskému titulu aj postupu do hlavného kola. Jeho miesto zaujal renomovaný brazílsky odborník Luciano Mistura a do mužstva priviedol aj kvalitných Brazílčanov.

„Favoritom skupiny je jednoznačne Araz Naxçivan. Je domácim hegemónom a má výborné meno aj v Európe. Má veľkú hráčsku kvalitu, množstvo skúseností a veľký finančný rozpočet. Zvyšné tri tímy vidím ako rovnocenné. Valletta aj Vytis majú zahraničných hráčov, tí by mali potvrdzovať kvalitu. Ak sa nám podarí zvládnuť s nimi prvé dva súboje, potom to v sobotu v rozhodujúcom stretnutí môže byť veľmi zaujímavé," uviedol Berky, ktorého hráči sa budú spoliehať na podporu domácich tribún.

„Myslím si, že našou devízou je práve domáce prostredie. Som presvedčený, že na zápasy príde veľa fanúšikov a práve oni budú náš ďalší hráč. Týmto by som ich rád do našej Arény pozval, ich pomoc budeme potrebovať."