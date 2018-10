VIDEO: Lučenčan Rácz s prvou prehrou. Verdikt sa bude prejednávať

Robo Rácz: Pozrel som sa na trénerov. Nevedel som, čo sa deje. Takú jednoznačnú prehru som nečakal.

3. okt 2018 o 12:00 Jozef Mikuš

LUČENEC. Dlhá, až dvadsaťzápasová séria neporaziteľnosti (z toho 18 K.O.) sa nečakane skončila. Boxer z Lučenca Róbert Rácz po prvýkrát v profesionálnej kariére nemal pri vyhlásení verdiktu zdvihnutú ruku.

Rácz zabojoval proti Čechovi Viktorovi Agateljanovi v Ústí nad Labem (22.9.). Dvojica bola predskokanom hlavného duelu večera.

„Mal to byť skúšobný zápas, ktorý mal ukázať Robove schopnosti v nižšej váhe. Žiaľ, duel neprebehol tak, ako nám bolo prezentované. Prípravu sme nepodcenili. Trénerský kolega Lukáš Filka dostal Roba do vynikajúcej formy. Novinkou pre nás bola nižšia váhová kategória, v ktorej sme nemali žiadne skúsenosti. Robov súper mal svoju kvalitu, ale lepší nebol,“ ozrejmil šéftréner Box Clubu Lučenec Štefan Bohinský.

Rácz: Odišla mi hlava

Na viacerých facebookových stránkach sa po verdikte strhla debata, v ktorej prevažujú názory, že mierne navrch mal Rácz alebo že duel bol remízový. Zápas sa ale skončil suverénnou výhrou domáceho boxera výsledkom 3:0.

„Bolo to veľké prekvapenie. Pozrel som sa na trénerov. Nevedel som, čo sa deje. Takú jednoznačnú prehru som nečakal,“ povedal boxer Robo Rácz.

Pästiar z Lučenca doteraz boxoval vo váhe do 78 kg. V septembrovom vystúpení premiérovo zápasil v kategórii do 72,5 kg. Dovedna musel do váženia zhodiť vyše dvanásť kíl.

„Napriek tomu som sa po fyzickej stránke cítil dobre. Vládal som. Skôr mi odišla hlava. Veľmi som chcel zápas ukončiť čo najskôr. Rozhodcovia to využili a výhru dali domácemu,“ podotkol 23-ročný športovec.

Výsledok budú prejednávať

Na internete sa objavili snahy tento sporný verdikt zmeniť alebo anulovať. Výsledok zápasu bude podľa portálu Profiboxing.cz prejednávať Česká únia boxerov profesionálov. V Box Clube si z prehry už ťažkú hlavu nerobia a sústredia sa na ďalšie méty.

„Poučili sme sa. Je to veľký biznis. Robo touto prehrou výrazne zostúpil v rebríčku. Bol v prvej sedemdesiatke, teraz sa pohybuje okolo 140. miesta. Je však veľký makač a má masívnu podporu fanúšikov. Viem, že sa znovu dostane na svoje miesto,“ zakončil Bohinský. Rácz na záver poďakoval za podporu spozorom Moja srdcovka, Nadácia M-Market, JandL, Barber shop a Miami Fitness.