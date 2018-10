Polícia zadržala podozrivých z vraždy Mareka Rakovského

Policajná razia prebiehala od dnešného rána vo Veľkom Krtíši.

3. okt 2018 o 10:52 Adriana Antolová, Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM/VEĽKÝ KRTÍŠ. Protizločinecká jednotka Národnej kriminálnej agentúry zadržala v stredu ráno dve osoby podozrivé z úkladnej vraždy Mareka Rakovského. Polícia informáciu zverejnila na sociálnej sieti.

Policajná akcia s názvom Tornádo prebiehala dnes ráno vo Veľkom Krtíši na dvoch miestach, v záložni aj v byte. Podľa našich informácií z miesta odviedli dvoch mužov.

"Po zadržaní boli vykonané dve domové prehliadky a dve prehliadky iných priestorov," informoval popoludní riaditeľ protizločineckej jednotky NAKA Branislav Zurian. Dodal, že polícia v prípade vykonáva ďalšie procesné úkony.

Právnik a mestský poslanec zo Žiaru nad Hronom (†29) zahynul po výuchu jeho auta 2. júla 2013, polícia potvrdila nástražný výbušný systém upevnený pod sedadlom vodiča.

Motív dodnes ostáva záhadou, Rakovský totiž nebol trestným advokátom, venoval sa občiansko-právnym sporom, možné prepojenie jeho práce s kriminálnym prostredím jeho spolupracovníci v čase udalosti pre MY nepotvrdili.

Polícia ešte nedávno akýkoľvek posun v prípade popierala. "V trestnej veci obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy sa napriek rozsiahlemu vyšetrovaniu doposiaľ nepodarilo zistiť skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné stíhanie proti konkrétnej osobe," tvrdil pre MY ešte na jar tohto roka Martin Wäldl z oddelenia komunikácie policajného prezídia.

Trestné stíhanie vo veci polícia podľa jeho vtedajších informácií prerušila už dávnejšie (28.9.2016).

Zdá sa preto, že v prípade sa mohli objaviť nové informácie.

Rodičia sa k tragédii vracať nechcú

Rodičov Mareka Rakovského sme vyhľadali doma, matka však s nami hovoriť nechcela. S otcom sa nám spoločne s kolegami z televízie Markíza podarilo spojiť telefonicky.

"To, že som odpustil hneď, je evidentné, viac nemám čo k tomu povedať," nechcel synovu smrť viac komentovať.

Susedka Rakovských však netajila pri správe o posune vo vyšetrovaní prekvapenie. "Neverila som, že sa to podarí vyšetriť. Ani v prípade Kuciaka som neverila," povedala nám.

"Sú to veľmi nábožensky založení a slušní ľudia, rodičia, aj tí chlapci. Ja neviem, čo sa mohlo stať," vrátila sa k udalosti spred rokov.

Udalosť mesto traumatizuje roky

Bývalí kolegovia Mareka Rakovského z poslaneckých lavíc informáciu o tom, že polícia v prípade zadržala podozrivých vnímajú pozitívne.

"Je to udalosť, ktorá traumatizuje Žiar už päť rokov. Ja som vždy veril, že sa páchateľ nájde, či už o päť alebo o desať rokov," zareagoval na správu Peter Antal, v súčasnosti žiarsky primátor, ktorý mal v minulosti ako poslanec s Rakovským kamarátsky a kolegiálny vzťah.

"Ku mne vždy smerovali otázky, či Marekova vražda mohla súvisieť s mestom alebo s komunálnou politikou a s jeho prácou poslanca, čo podľa mňa nesúvisela. Ani dnes neviem, s čím to má súvis," poznamenal v súvislosti s tým, že podozrivých zadržali vo Veľkom Krtíši.

Správa prekvapila Jozefa Zúbrika, ktorý s právnikom a v tom čase predsedom žiarskeho urbárskeho spoločenstva Marekom Rakovským, spolupracoval práve v súvislosti s urbárom.

"Policajti zrejme išli po nejakej stope a ak sa im to podarilo, budeme radi. Samozrejme, život mu to nevráti. Ale aspoň by sa vrahovia mohli dočkať trestu. Neviem však, či to majú byť vykonávatelia alebo tí, čo si to objednali. Neviem, či sa podarí niečo podobné, ako v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice," zareagoval pre MY.

Polícia pred piatimi rokmi na istý čas zabavila aj všetky dokumenty spoločenstva, ktoré v tom čase boli v Rakovského kancelárii. Súvis s týmito aktivitami obete však Zúbrik potvrdiť nevie, ale ako povedal: "Niektoré otázky tam ostali otvorené."