Siláci spod Fiľakovského hradu sú majstrami sveta

Jeden bronz, dve zlatá a dva tituly majstra sveta. Taká je bilancia trojčlennej výpravy zo športového klubu Powerlifting FTC Fiľakovo.

4. okt 2018 o 10:08 Jozef Mikuš

EGER/FIĽAKOVO. Trojlístok benčerov si to spod Fiľakovského hradu namieril do maďarského Egru na majstrovstvá sveta federácie GPC (19. – 21. 9.). Na prestížnom turnaji sa v tlaku na lavičke predstavili dorastenci Csaba Péter a Krisztián Deme. So železom sa popasoval aj tréner a predseda oddielu František Sajko.

„V konkurencii vyše tisíc pretekárov z viac ako 30 krajín sveta sme boli úspešní. Moji dvaja zverenci potvrdili dobrú formu a vo svojej váhovej kategórii sa po prvýkrát v ich kariére stali majstrami sveta. Mne sa podarilo vytlačiť si bronzovú medailu,“ povedal na úvod František Sajko.

Bojovali za každé kilo

Krisztián Deme (dorastenci T1 do 75 kg) si najcennejší titul vybojoval výkonom 120 kilogramov. Jeho klubový kolega Csaba Péter (dorastenci T3 do 75 kg) sa stal majstrom sveta po vytlačení 122,5 kilogramu. Obaja chlapci si v Maďarsku na svoje konto pripísali premiérový zisk titulu svetového šampióna.

„Súperi boli veľmi kvalitní a museli sme im prispôsobiť taktiku. Bojovali sme za každý platný pokus a za každé kilo. Nechceli sme riskovať. Som rád, že sa naša príprava vyplatila a chlapci súťažili s chladnou hlavou. Aj vďaka tomu mali platné všetky tri pokusy. Na ich výkony, hoci sú schopní vytlačiť viac, a získané tituly nemôžem povedať nič zlé, iba im poďakovať a pogratulovať,“ pokračoval skúsený trojbojár z Fiľakova, ktorý v Egri nastúpil v kategórii M2 do 90 kg.

Bronz pre trénera

„Aj v mojom prípade sme museli šiť taktiku na mieste. Skúsení súperi mi dýchali na krk a pozorne sledovali, aké váhy si idem naložiť. O striebro sme bojovali až piati. Napokon som na druhom mieste skončil spolu s Tamim Nguyenom z Lučenca. Obaja sme vytlačili 165 kilogramov, no Tami získal druhé miesto rozdielom telesnej váhy. Hoci mi striebro ušlo, so ziskom bronzu som veľmi spokojný,“ opísal Sajko. „Úspech našej výpravy nech je vďakou za veľkú podpory zo strany mesta Fiľakovo a občianskeho združenia PURT,“ doplnil.

Partia silákov už na prelome októbra znovu zabojuje na najväčšom pódiu. Tentoraz pôjde o svetový šampionát federácie WUAP v Trnave. K spomenutému triu sa pripojí aj Ondrej Oláh. Členovia ŠK Powerlifting FTC Fiľakovo na zápas Slovenska vycestujú s cieľom doniesť domov ďalšie cenné medaily.