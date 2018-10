Policajný pes vypátral lúpežníka z herne v Slovenských Ďarmotách

4. okt 2018 o 13:15 TASR

SLOVENSKÉ ĎARMOTY. Policajný pes Larry pomohol vypátrať lúpežníka. Muža, ktorý prepadol vo štvrtok nad ránom herňu v Slovenských Ďarmotách v okrese Veľký Krtíš, našiel onedlho vďaka rýchlej stope neďaleko cesty v smere na Opatovskú Novú Ves.

Ako informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková, muž so šiltovkou na hlave a maskovaný šálom vošiel do priestorov herne a so zbraňou v ruke od pracovníčky žiadal peniaze. "Žena mu po opakovanej výzve zo strachu o život vydala finančnú hotovosť," uviedla hovorkyňa.

Peniaze si lúpežník dal do prineseného vrecka a z miesta činu ušiel. "Ihneď po tom, ako bol skutok oznámený na políciu, sme vykonali opatrenia smerujúce k vypátraniu páchateľa, čo sa pri širšej obhliadke miesta činu aj podarilo. Vďaka rýchlej stope policajného psa sme lúpežníka v krátkom čase vypátrali," priblížila.

Podľa Kováčikovej ide o 22-ročného Tomáša z Turčianskych Teplíc, ktorý sa so svojím lupom snažil ukryť neďaleko cesty v smere na Opatovskú Novú Ves. "Páchateľ mal pri sebe krátku plynovú zbraň, ako aj peniaze," doplnila. Zaistený bol aj šál, ktorým sa snažil pri lúpeži maskovať.

Muž už čelí obvineniu zo zločinu lúpeže, za ktorý mu v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Umiestnený bol do cely predbežného zadržania a zo strany vyšetrovateľa bude podaný podnet na jeho väzobné stíhanie.