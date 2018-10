Autobus skončil v záhrade, predtým zdemoloval dve autá

Vodičovi linkového autobusu prišlo v Haliči nevoľno. Trinásť cestujúcich zažilo šokujúcu jazdu.

5. okt 2018 o 13:08 Marcela Ballová

Autobus odtlačil auto až do záhrady rodinného domu.(Zdroj: Z albumu V. V.)

HALIČ. Ráno posledného pracovného dňa v tomto týždni v Haliči bol poriadne rušný. Linkový autobus smerujúci z Tuhára do Lučenca skončil v záhrade rodinného domu. Predtým zdemoloval dve autá.

„V skorých ranných hodinách nám bola oznámená dopravná nehoda, pri ktorej došlo k materiálnej škode. V autobuse sa v tom čase nachádzalo trinásť cestujúcich,“ informovala Radka Segečová, vedúca útvaru obchodu a marketingu akciovej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Lučenec s tým, že vodič má najazdených vyše 1,600.000 kilometrov bez nehody.

„V zmysle platnej legislatívy absolvoval a má platnú lekársku preventívnu prehliadku, vrátane povinných psychologických vyšetrení,“ zdôraznila Segečová. Pripomenula, že pre cestujúcich bola operatívne zabezpečená náhradná autobusová doprava.

Podľa našich informácií vodičovi autobusu prišlo počas jazdy nevoľno. „Bol ošetrený na mieste a jeho zdravotný stav si nevyžiadal prevoz do nemocnice,“ informovala Alena Krčová, hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.

Cestujúci sa nezranili.

Aktualizované o vyjadrenie polície o 15.50 hod.:

Za volantom autobusu sedel 62-ročný šofér. Prišlo mu nevoľno.

„Podľa doterajšieho vyšetrovania pravdepodobne v dôsledku nevoľnosti, pri jazde rovným úsekom, prešiel do protismeru, kde mimo vozovky, na betónovom mostíku, narazil do odstaveného auta. Prerazil betónovú kanalizačnú priekopu a narazil do ďalšieho odstaveného vozidla. Po nárazoch prerazil kovové oplotenie domu a zostal stáť v záhrade," informovala Petra Kováčiková, krajská policajná hovorkyňa s tým, alkohol u vodiča nezistili.

Polícia začala trestsné stíhanie vo veci prečinu všetobecného ohrozenia a nehodu vyšetruje.