Pre Novohrad vznikol ďalší priestor na cezhraničnú spoluprácu

Črtajú sa nové možnosti rozvoja cestovného ruchu.

6. okt 2018 o 15:49 Ľubomíra Karmanová

LUČENEC/BIHOR. Dvadsiatka starostov z Novohradu a primátorka Lučenca Alexandra Pivková sa zúčastnili pracovnej cesty v Novej Hute v Rumunsku. Študijný pobyt, ktorý zorganizovala Oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie, bol plný zaujímavých workshopov zameraných na rozvoj cestovného ruchu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prepojenie s rumunskými Slovákmi

V rumunskom regióne Bihor hľadali inšpiráciu pri tvorbe destinácie, ale aj kontakty pre vzájomnú spoluprácu.

„Mali sme možnosť stretnúť sa s honorárnym konzulom SR v Rumunsku Miroslavom Jablončíkom, ktorý v tejto oblasti podniká. Predstavil nám nielen svoj biznis, ale tiež vízie do budúcnosti a možnosti spolupráce s mestami a obcami v našom regióne,“ priblížil starosta obce Rátka Milan Spodniak, ktorý využil svoje kontakty v Rumunsku a jednotlivé stretnutia sprostredkoval.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Rozkradnutý a zarastený. Areál kúpeľov v Želovciach opäť kvitne

Inšpiratívne bolo aj stretnutie s miestnym kňazom Gustávom Albertom, ktorý šestnásť rokov pôsobil ako starosta Novej Huty. Obec, ležiaca v lone prekrásnej prírody v nadmorskej výške viac ako 700 metrov, obklopená lesmi, má čo ponúknuť turistom. Cestovný ruch sa tu práve rozbieha. Predchádzali mu však roky tvrdej práce starostu, ktorý už svoje žezlo odovzdal svojmu nasledovníkovi Benetovi Lašákovi.

Túto destináciu si organizátori okrem iného vybrali aj kvôli prepojeniu s rumunskými Slovákmi. V Bihore ich žije viac ako 90 percent.

„Objavili sme ústretových ľudí, ktorí na tomto území robia veľmi záslužnú činnosť,“ uviedla Pivková. Podľa jej slov chcú rozvinúť možnosti vzájomného spoznávania krajín.

V budúcnosti by mali vzniknúť projekty, ktoré umožnia obyvateľom Novohradu navštíviť Bihor a naopak, tamojším Slovákom sprostredkujú návrat do kolísky svojich predkov a spoznávanie krásy nášho regiónu.

Riedko osídlená oblasť, ťažký život obyvateľov. Počuť len spev vtákov a zvony zvolávajúce na rannú omšu. Človek má pocit, že tu nič nie je. Napriek tomu tunajší ľudia dokázali, že majú čo ponúknuť.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Starký, starajúci sa o troch vnukov, má konečne dôvod na radosť

„Mne to pripomenulo naše Osušie. Pustatinu premenili na svoju devízu. Ponúkajú to, čo dnešná doba neposkytuje. Pokoj, samotu, relax,“ postrehol starosta Trenča Andrej Barcík.

„Zaujal ma fakt, ako pekne rozmýšľajú. V prvom rade vybudovali cesty, potom postavili reštauráciu, teraz riešia ubytovanie a postupne na to nabaľujú ďalšie služby. U nás máme služby, ale darmo ponúkame zaujímavú oblasť, do ktorej vedie tankodróm,“ upozornila starostka Kotmanovej Mária Oravcová. „Napríklad aj Obručná by išla raketovým tempom hore, keby sa tam dalo dostať,“ súhlasne prikývol Barcík.

Lákadlo pre turistov

Starostovia sa domnievajú, že sľubované budovanie infraštruktúry sa konečne v našom regióne rozbehne, čím sa zlepší aj cestovný ruch, a tak konečne budú môcť zaujímavými projektmi lákať turistov.

Jedným z výsledkov cesty bola dohoda so starostom Novej Huty a tiež honorárnym konzulom, že návštevy budú pokračovať. Tá nasledujúca má byť na pôde Novohradu, kedy sa zároveň podpíše zmluva.

„Takáto spolupráca je veľmi dôležitá. Okrem iného nám pomôže pri získavaní dotácií z eurofondov,“ zdôraznil Spodniak s tým, že dôjde aj k výmene skúseností a tiež vzájomnej propagácii regiónov.

„Projekty ľahšie získajú podporu, keď sú podložené silnými partnerstvami, sú trvalo udržateľné v sociálnej, ekonomickej a demografickej oblasti,“ doplnila Pivková.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Dominike choroba nedovolila chodiť, no stal sa zázrak

Účastníci študijnej cesty získali inšpiráciu nielen pre rozvoj svojej obce či jej zviditeľňovanie, ale aj pre budúcu spoluprácu na projektoch európskeho významu.

„Videli sme príklady dobrej praxe. Ja som si pár vecí pofotila a niektoré plánujem implementovať aj v našom meste. Verím tomu, že keď nás naši partneri navštívia, tiež u nás nájdu riešenia a nápady, ktoré im poslúžia ako inšpirácia,“ ukončila Pivková.

Predstavitelia samospráv mali možnosť navštíviť svojich kolegov na obecných a mestských úradoch. Pozreli si pamätihodnosti, prosperujúce vinice aj fungujúce firmy. Napriek tomu, že v tejto balkánskej krajine začal rozvoj napredovať len v posledných rokoch, tunajší obyvatelia dokázali, že môžu byť rovnocenným partnerom pri cezhraničnej spolupráci.