Soboťania v prvom domácom zápase vyprášili rezervu Mikuláša

Hokejisti HKM Rimavská Sobota nastrieľali do súperovej brány až sedem gólov.

9. okt 2018 o 10:30 Jozef Mikuš

HKM Rimavská Sobota - MHK 32 Liptovský Mikuláš B 7:0 (1:0, 2:0, 4:0)

Góly: 20. Moroz Denis; 29. Filipiak Peter; 29. Vilchinskiy Georgy; 42. Vilchinskiy Georgy; 49. Zorvan Ivan; 52. Artem Dmitriev; 58. Vilchinskiy Georgy. Strely: 38:28. Vylúčenia: 7:10 na 2 min., navyše Šimek a Laučík 10 min. OT za vrazenie na mantinel. Presilovky: 2:0. Oslabenia: 1:0. Rozhodcovia: Greguš - Staššák, Číž. Diváci: 273.

Zostava Rim. Soboty: Križan - M. Slovák, Majerík, Šagát, Filipiak, J. Slovák - Škantár, Matúška, Moroz, Dmitriev, Vilchinskiy - Kubiš, Havran, Zorvan, Buda, Fiľo. Tréner: Ján Podkonický.

RIMAVSKÁ SOBOTA. Koncom septembra odštartovala nová sezóna druhej hokejovej ligy mužov. Mančaft z Rimavskej Soboty si nemohol želať lepší vstup do nového ročníka. Momentálne sú hokejisti z Gemera na čele tabuľky východnej skupiny. Líderskú pozíciu si zabezpečili presnými strelami a dvomi výhrami.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"Naši chlapci zaznamenali perfektný vstup do novej sezóny, keď v prvom kole dokázali zvíťaziť na ľade Bardejova vysoko 2:7. Perfektným výkonom sa blysol najmä kapitán Rimavskej Soboty Ján Slovák, ktorý strelil štyri góly," vrátil sa k úvodnému stretnutiu Marek Hanzel z HKM Rimavská Sobota.

Domáci mali od úvodu prevahu

Soboťania sa na ľad vrátili v sobotu (6.10.). Tentoraz na domácej pôde privítali odvekého rivala - béčko Liptovského Mikuláša.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Radzovce vyprášili Sklabinú, Jesenské nedovolilo Cinobani bodovať

"Vzájomné zápasy boli vždy vyrovnané a napäté. Aj teraz sme očakávali veľmi zaujímavý zápas. My sme však doňho nastupovali s jediným cieľom - zvíťaziť. Prvý zápas sezóny na ľade Rimavskej Soboty sa začal zostra. Streleckú aj hernú prevahu mal domáci celok. Soboťania vyslali na brankára Liptákov množstvo striel, no ani jedna neskončila za chrbtom Melnu. Až v poslednej minúte prvého dejstva sa podarilo domácim otvoriť strelecký účet. Denis Moroz šikovne tečoval strelu Artema Dmitrieva," opísal Hanzel.

Tlak Soboťanov pokračoval

Slabší nástup do 2. tretiny sa postupne vytratil. Domáci si aj v oslabení dokázali vypracovať šance a súperovi nedali možnosť ohroziť domácu svätyňu.

"V 29. min. počas presilovky domácich vystrelil od modrej Rastislav Matúška a do brány tečoval Peter Filipiak. O niekoľko sekúnd museli hostia vymeniť brankára. Perfektne chytajúceho Melnu vymenil Bačík. Čisté konto si dlho neudržal a už o tri sekundy inkasoval z buly od nováčika Georgya Vilchinskeho. Následne sa hra upokojila a pár šancí si vypracovali aj hostia," pokračoval Hanzel.

Križan s čistým štítom

Tretie dejstvo poznačili vylúčenia, no vedenie domácich sa zvyšovalo. Strelecky sa presadili Zorvan, Dmitriev a dva góly pridal Vilchinskiy. Brankár Soboťanov Karol Križan vychytal shootout a v štatistikách mu s vyše 98-percentnou úspešnosťou patrí prvá priečka.

"Chceli by sme sa poďakovať našim divákom, ktorí prišli v slušnom počte na prvý domáci zápas. Počas celého duelu fandili našim chlapcom a hnali ich vpred tak, ako to má na hokejovom zápase vyzerať. O týždeň vycestujú muži HKM k nováčikovi do Kežmarku a na ďalší týždeň do Trebišova. Na domácom ľade sa predstavíme až 27. októbra, kedy privítame mužstvo zo Sabinova. Všetkých srdečne pozývame," uzavrel Hanzel.