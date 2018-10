FOTO: Debut BKM v extralige poznačila aj nepresná koncovka

Jugo: Každý jeden hráč musí v zápase cítiť veľkú zodpovednosť, inak nebudeme vyhrávať.

9. okt 2018 o 21:12 Jozef Mikuš

BKM Lučenec – MBK Rieker Com-Therm Komárno 59:71 (14:20, 21:18, 15:16, 9:17)

Lučenec: Vranješ 19, Griffin 11, Shelton 9, Pipíška 7, Agusi 5 (Jacobs 6, Dratva 2, Jackuliak a Menashe 0).

Komárno: Miloševič 14, Hunter a O'Reilly po 13, Delič 12, Goodman 10 (Jankovič 4, Stojanov 3, Hlivák 2).

TH: 11/3 – 15/12, Fauly: 19 – 14, Trojky: 6 – 5, Rozhodovali: Šarišský, Brziak, Doušek.

LUČENEC. Lučenec má za sebou prvé zoznámenie s najvyššou slovenskou basketbalovou súťažou. Tím trénera Rudolfa Juga do extraligy vstúpil domácim zápasom proti "obuvníkom" z Komárna.

Prvé body Lučenca zaznamenal Američan Shelton. Skúsené Komárno hrýzlo od začiatku, domácim pomohli aj trojky Vranješa. Tie potom vystriedala nepresná koncovka. Na strane úspešnejších hostí bol v úvode ťahúňom O´Reilly. Prvé dejstvo ukončil hodom za dva body hosťujúci Goodman.

Na začiatku druhej štvrtiny sa Griffin pripomenul fanúšikom tradičným zavesením. Komárňan Delič dokázal rýchlo odpovedať. Vyše štyri min. pred polčasom Pipíška dostal BKM do vedenia trojbodovým hodom. Hunter krátko na to reagoval úspešnou trojkou.

Po prestávke si Komárno pod vedením kouča Andrása Vavru držalo mierny náskok. Výraznejšieho bodového rozdielu sa však ešte nedočkalo. S ubúdajúcimi sekundami sa na palubovke množili rýchle akcie, ale aj nepresnosti v koncovke. Približne tri min. pred koncom si Lučenec držal iba dvojbodové manko, no hostia sa po sérii neúspešných pokusov domácich odlepili a zvíťazili výsledkom 71:59.

BKM Lučenec sa v sobotu (13.10.) predstaví na palubovke Levíc.

Povedali po zápase:

Braňo Pipíška, hráč Lučenca: "V koncovke rozhodli skúsenosti Komárna. Spravili sme nejaké zbytočné fauly, mali sme zbrklé strely a rýchlo sme rozohrávali útok, keď bolo ako tak vyrovnané. Komárno to využilo, hráči premieňali spod koša, šestky po fauloch a zaslúžene vyhrali. Nezačali sme zle, diváci nás hnali dopredu. Škoda poslednej štvrtiny."

Rudolf Jugo, tréner Lučenca: "Do každého zápasu ideme s cieľom vyhrať ho. Celé mužstvo sa na to celý týždeň pripravovalo. Avšak taká dekoncentrácia, aká bola na našej strane počas posledných piatich minút, kde sme strácali ľahké lopty a darovali ich Komárnu, tu nemá čo hľadať. Musíme to napraviť len tvrdou robotou a tréningami. Každý jeden hráč musí v zápase cítiť veľkú zodpovednosť, inak nebudeme vyhrávať."

Adrián Smik, hráč Komárna: "Zápas sme začali zle hlavne v obrane, kde sme dostali veľa útočných doskokov. Ku koncu zápasu sme sa už ale chytili a vítazstvo sme si ustrážili. Bolo skvelé vrátiť sa na lučeneckú palubovku. V Komárne sa cítim dobre, je tam super tím skúsených hráčov, ktorí ma vedia mnohému naučiť."