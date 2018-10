Lučenčania si zaslúžia oveľa viac, hovorí kandidát na poslanca

Rozprávali sme sa s Patrikom Svediakom.

10. okt 2018 o 6:37

Predstavte sa nám v krátkosti

Volám sa Patrik Svediak a v novembrových voľbách kandidujem do zastupiteľstva. Žijem a pracujem v Lučenci, v ktorom som sa aj narodil v roku 1975. Som absolventom lučeneckého Gymnázia B. S. Timravy. Na vysokých školách som vyštudoval podnikovú ekonómiu, marketing a strategický manažment. V týchto oblastiach aj pracujem, konkrétne na pozícii ekonóm a marketingový analytik.

Ako dlho sa venujete politike a prečo ste sa rozhodli kandidovať na poslanecký post?

Je to už viac než 2 roky, ako aktívne sledujem dianie v našom meste. Ako občan chodievam na zasadnutia mestského zastupiteľstva, čítam noviny, internetové stránky, sledujem vyjadrenia politikov, analyzujem rôzne mestské dokumenty. Taktiež na mojej webovej stránke pravidelne zverejňujem moje názory, informácie, komentáre a analýzy o dianí v našom meste.

Na poslanecký post som sa rozhodol kandidovať preto, aby som o veciach nielen hovoril, ale aby som priamo zasiahol do diania a aktívne sa tak podieľal na smerovaní nášho mesta.

Za ktorý obvod kandidujete?

Kandidujem za volebný obvod č. 2, ktorý tvorí 40 ulíc a námestí. Prešiel som každú jeho časť, a môžem povedať, že každá z nich predstavuje jasnú príležitosť na zveľadenie nášho mesta.

Patria sem ulice, ktoré sú v priamom, prípadne širšom centre mesta, napr. Ulica T. G. Masaryka, Ulica železničná, Ulica Jókaiho, Námestie Kubínyiho. Vo volebnom obvode sa nachádza z časti aj Ulica Arm. Gen. Svobodu, to isté aj Ulica Martina Rázusa. Patrí sem aj Ulica J. Bottu, Malá Ves, Ulica A. Jiráska a mnohé iné ďalšie.

Prečo si myslíte, že si Lučenčania zaslúžia viac, resp. na čom sa zakladá Váš volebný program?

Mojou snahou bolo program postaviť na racionálnom základe. Čísla a realita toho prezradia veľa. Ak sa pozrieme na celkové príjmy mesta Lučenec za posledné 4 roky, pohybujeme sa okolo čísla 99 miliónov eur. Sú to obrovské financie a ak si ich porovnáme s tým, čo sa urobilo, vidíme, že by bolo možné využiť spomenuté prostriedky na rozvoj mesta určite vo väčšom rozsahu. Jednoducho povedané, chcem, aby mali Lučenčania z tých peňazí to, čo im naozaj prináleží.

Mohli by ste stručne opísať Váš volebný program?

V časti „Viac pre nás všetkých“ apelujem na dobré hospodárenie s mestskými financiami. V rozpočte má zostať viac financií pre konkrétne požiadavky obyvateľov mesta. Rozhodne nepodporím ďalšie zadlžovanie mesta ani podpisovanie nevýhodných zmlúv, ktoré už roky zaťažujú mestské financie.

Taktiež som za upravenie obsahu mestských novín smerom k väčšej obsahovej atraktívnosti a otvorenosti. Noviny by mali obsahovať témy o tom, aké problémy majú občania mesta a aké sú ich požiadavky smerom k jeho vedeniu. Ďalej by sa mal poskytnúť priestor aj regionálnym politikom, ekonómom a rôznym iným odborníkom, vyjadrovať sa k aktuálnym témam spoločenského a kultúrneho života.

Zároveň navrhujem organizovať jarmoky v meste tak, aby prinášali tradičné slovenské umenie a remeslá. Zorganizujme náš jarmok viac ľudovo, folklórne a viac remeselne, aby dodával tú správnu atmosféru.

Časť „Viac pre psíkov“ je zameraná na možnosti ako venovať psíkom viac pozornosti. Upriamim sa na pomoc a ochranu zvierat v našom meste v podobe moderného útulku či nových oplotených miest na hranie. Zároveň navrhujem vytvoriť jednotný register stratených psíkov.

Za posledné 4 roky vybralo mesto Lučenec na daniach za psa 127 356 €. Môj postoj k tejto dani je jednoznačný – všetky peniaze by sa mali v podobe investícií vrátiť psíkom späť. Jednou z takýchto možností je aktívne spolupracovať s útulkom, ktorý na území nášho mesta už máme. Určite si psíkovia zaslúžia modernejší, prípadné nový útulok, ktorý bude vzorom aj pre ostatné mestá na Slovensku.

Taktiež, ako som už uviedol, navrhujem vytvorenie jednotného registra stratených psíkov, ktorý bude na webovej stránke obsahovať údaje, dátumy, fotografie stratených psíkov a hlavne kontakty na ich majiteľov. Ak sa psík stratí, bude mať jeho majiteľ istotu, že sa o tom dozvie množstvo ľudí.

V časti „Viac pre volebný obvod č. 2“ som vybral niektoré problémové časti mesta, ktoré si v budúcom volebnom období zaslúžia zvýšenú pozornosť. Konkrétne peší nadjazd, Jókaiho ulicu a navrhujem začať diskusiu o výstavbe protihlukovej steny na príjazdovej ceste do mesta popri Jiráskovej ulici.

Podľa mojich informácií nie je peší nadjazd evidovaný v majetku mesta Lučenec. Ak sú informácie pravdivé, tak aj tak stále leží na území mesta a tvorí dôležité spojenie medzi mestskou časťou a centrom mesta. Je načase sa zaoberať jeho technickým stavom.

Aj napriek tomu, že Jókaiho ulica sa nachádza takmer v centre mesta, svojím vzhľadom patrí k jeho menej atraktívnym častiam. Asfaltová cesta je v dezolátnom stave, za parkovanie poriadne nikto neplatí, zaparkované autá bránia plynulej premávke a komplikujú život majiteľom nehnuteľností atď.

Veľkým nadjazdom smerom do mesta aj opačným smerom prejde denne tisíce áut. Jiráskova ulica sa nachádza v tesnej blízkosti tejto extrémne frekventovanej príjazdovej cesty a jej obyvatelia znášajú všetky vplyvy tejto cesty už po desaťročia. Výstavbou protihlukovej steny sa dodnes nikto nezaoberal. To, čo je v mnohých moderných mestách na Slovensku štandardom, je v našom meste skôr utópia.

Skrátený volebný program v bodoch: Viac pre nás všetkých: - Zadlžovanie mesta už nemá priestor - Nevýhodné zmluvy musia preč a rozpočet potrebuje poriadok - Viac remeselný jarmok - viac remesiel, menej zbytočností - Atraktívnosť a otvorenosť mestských novín Viac pre psíkov: - Dane za psa patria psíkom - moderný útulok a miesta na hranie - Jednotný register stratených psíkov Viac pre volebný obvod č. 2: - Peší nadjazd - venujme mu pozornosť - Jókaiho ulica potrebuje urgentné oživenie - Protihluková stena - Jiráskova cesta - začnime o tom hovoriť Celý program, spolu aj so sprievodným textom, je možné si pozrieť na mojej web stránke www.svediakpatrik.sk.

Prezradíte niečo zo svojho súkromia?

Áno, napríklad prezradím, že som fanúšik hudby z 80. a 90. rokov. Vyrastal som v období, v ktorom bola hudba súčasťou nášho životného štýlu, a to mi zostalo aj dodnes. Obdivujem aj ľudové umenie, folklór, tradície a ľudovú hudbu som si zamiloval až tak, že na Vianoce by ma práve fujara najviac potešila.

Na záver krátky odkaz voličom. Prečo by mali pristúpiť k volebným urnám?

Do týchto volieb idem s presvedčením, že Lučenčania si zaslúžia oveľa viac pozornosti, ako tomu bolo doteraz. Do volieb idem s jednoznačnými cieľmi a jasným volebným programom, ktorý na najbližšie 4 roky beriem ako svoj záväzok.

Komunálne voľby sú pre nás obzvlášť významné, pretože si volíme zástupcov v lokalite, v ktorej bezprostredne bývame, v ktorej sme doma. Lučenec je miesto, kde sme vyrastali, chodievali do školy my a teraz naše deti, kde pracujeme, športujeme, kde trávime voľné chvíle. Zvoleným zástupcom tak dávame do rúk obrovskú zodpovednosť ovplyvňovať naše bezprostredné okolie na najbližšie 4 roky. A koho tým poveríme, to záleží jedine na nás.

