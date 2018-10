Športové talenty: Výškarka Lenhartová je viacnásobnou majsterkou Slovenska. Túži po Európe

Predstavujeme vám štyri športové talenty z banskobystrického kraja.

10. okt 2018 o 12:22 Stanislav Černák, Jozef Mikuš, Vladimír Širáň, Viktor Háber

Prinášame vám štyri výrazné športové talenty z banskobystrického kraja, ktoré majú našliapnuté na úspešnú kariéru. Predstavíme vám dva atletické talenty, jeden chlapčenský zo Zvolena, druhý dievčenský z Divína. Vzpierača spod Uprína a karatistku zo Žiaru nad Hronom.

DIVÍN. Pod Divínskym hradom rastie veľká nádej slovenskej atletiky Michaela Lenhartová. Mladá športovkyňa si prešla viacerými atletickými disciplínami. Najviac jej však učaroval skok do výšky, v ktorom zbiera medaily a tituly v drese lučeneckého MAC Redox. V náročnom športe už dokázala dosiahnuť viacero úspechov. A to aj napriek tomu, že sa na atletickú dráhu vydala len pred tromi rokmi.

„Bola som šiestačka, keď môj súčasný tréner z MAC Redox Daniel Pauko najprv oslovil moju kamarátku a tá potom zavolala mňa. Keď som prvýkrát prišla na tréning, tréner sa ma opýtal, čo by ma bavilo. Vymenoval mi pár disciplín a ja som si vybrala šprinty. Prvých šesť mesiacov som behala prevažne 150 a 300 metrov, potom som skúsila aj beh na 600 metrov. Neskôr som podrástla, a tak sme s trénerom skúsili diaľku. Po roku trénovania mi povedal, že vyskúšame aj skok do výšky,“ vrátila sa k svojim začiatkom 16-ročná Michaela.

Viacnásobná majsterka Slovenska

Dnes už študentka obchodnej akadémie si premiérovo zaskákala na pretekoch. Hoci vstup do sveta výškarov nebol ukážkový, náročná disciplína jej prirástla k srdcu.

„Žiadna z disciplín, ktoré som skúšala, ma nebavili tak veľmi ako skok do výšky. Keď som začínala, nijako som v tom nevynikala a zo začiatku som trochu bojovala aj so správnou technikou, ale aj napriek tomu ma to veľmi bavilo a baví doteraz,“ priznala Divínčanka, ktorej vzorom je slovenská skokanka do výšky Tatiana Dunajská.

Za talentovanú tínedžerku hovorí aj bohatá zbierka úspechov. Michaela na vlaňajších majstrovstvách Slovenska získala striebro medzi juniorkami aj dorastenkami a zlatú medailu s titulom šampiónky medzi staršími žiačkami. Vlani sa jej darilo aj na halovom republikovom šampionáte, kde ako staršia žiačka získala striebro, no medzi dorastenkami ju ovenčili zlatom.

Tento rok už sympatická atlétka stihla získať dva národné tituly dorasteneckej šampiónky (M-SR a halové M-SR). Tiež opätovne reprezentovala Slovensko v Ptuji na medzištátnom stretnutí U18, kde si vyrovnala osobné maximum v skoku do výšky 170 cm a 173 cm znamenajúcich postup na ME 2018 v Györi zhodila pätou len veľmi ľahko.

Túži po európskej scéne

K zisku titulov jej pomáha masívna podpora zo strany najbližších. „Podporuje ma celá rodina, hlavne rodičia, keďže počas štúdia na strednej škole obaja rekreačne športovali. Za dosiahnuté úspechy okrem rodičov vďačím trénerovi Danielovi Paukovi, všetkým, ktorí ma podporovali a podporujú, a v neposlednom rade mojej kamarátke Peťke Šulekovej, ktorá ma dostala k atletike.“

Michaela verí, že jej zdravie vydrží a bude sa môcť atletike venovať profesionálne. V súčasnosti túži po európskej scéne. „V najbližšej dobe by som chcela splniť limit na dorastenecké majstrovstvá Európy, ktorý mi tesne ušiel už počas leta. Môj sen do budúcnosti je podobný ako u každého športovca – jedného dňa by som si rada zasúťažila na olympiáde,“ uzavrela výškarka z Divína.

Vďaka skvelým výkonom ho pozvali do repre

ZVOLEN. Zvolenský atletický talent Jakub Mihaľko začínal v známom klube AK Danica Zvolen v 11 rokoch, kde ho viedla trénerka Danica Sokolíková. Jeho talent si všimli v susednej Banskej Bystrici a od 2018 je členom VŠC Dukla Banská Bystrica.