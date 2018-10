Balciarová kraľovala v Chorvátsku

K prvenstvu na Balkáne pridala bronzovú pozíciu v Poľsku.

10. okt 2018 o 14:23 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Karatistka Dorota Balciarová dominovala na turnaji Croatia Open. Jeho dejiskom bola Rijeka. Dvadsaťštyriročná rodáčka z Rimavskej Soboty súťažila v kata. Členka Dukly Banská Bystrica si poradila na ceste do finále aj so Slovenkou Nikoletou Merašickou.

Úspešné ťaženie zavŕšila v súboji o zlato, pokorila v ňom srbskú súperku. „Finále bolo jednoznačné,“ uviedla Balciarová. Podujatie v Chorvátsku bolo zaradené medzi nominačné na novembrové majstrovstvá sveta. Tie sa uskutočnia v Madride.

Dorota prenikla následne na pódium tiež na Polish Open v Bielsko-Biala. V Poľsku obsadila tretiu priečku.

„Cibrím formu. Máme štyri týždne na to, aby sme ju vyšperkovali. Ešte ma čaká nominačný turnaj v Tokiu. Vyzerá to tak, že je miestenka na svetový šampionát jasná, ale oficiálne to potvrdené zatiaľ nemám,“ povedala Balciarová, ktorá získala na tohtoročných majstrovstvách Európy bronz.