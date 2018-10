FOTO: Fiľakovo bojovalo, no postup si odniesli Liptáci

Zverenci Jánosa Víztelekiho to v Slovnaft Cupe dotiahli do 4. kola.

10. okt 2018 o 18:14 Jozef Mikuš

SLOVNAFT CUP - 4. KOLO

FTC Fiľakovo - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:4 (1:2)

Góly: 2. Kovanič, 62. Kelemen - 21., 62. a 90. Andrič, 30. Staš. ŽK: Telek, Strniša, Rubint. Rozhodovali: Gemzický, Chládek, Kuba. Divákov: 800.

Fiľakovo: Tojagič - Telek, Cvetkovič (Kurunci), Rubint, Fajd - L. Knieževič (61. Iboš), Hrnčiar, Urbančok, Kovanič - Strniša, Kelemen.

Lipt. Mikuláš: Mikušiak - Očenáš, Trotcenko (73. Papaj), Gerát, Staš - Lišivka, Kotora, Čery, Laura (46. Janes) - Andrič, Ondrek.

János Vízteleki, tréner FTC Fiľakovo: "Mám na seba trochu ťažké svedomie. Začali sme hrať systémom, ktorým sme sa dostali do vedenia. Súper nás však prekvapil rýchlou reakciou v ofenzíve a na krajoch ihriska. Za stavu 1:0 sme mali zmeniť systém, no nemali sme ho dostatočne nacvičený. Zmena na našej strane prišla neskoro, keď sme už prehrávali. Súper bol jednoznačne futbalovejší a fyzicky zdatnejší. Vďaka rýchlej a kombinačnej hre hostí sa naši hráči rýchlo unavili, čo vyústilo do inkasovaných gólov. V závere sa už súper bál o výsledok, no podarilo sa mu poistiť výhru z brejku. Nemáme sa za čo hanbiť. Odohrali sme dobrý zápas, v ktorom padli pekné góly. Súperovi gratulujem a držím palce v lige aj pohári. Veľké ďakujem patrí fanúšikom Fiľakova, ktorí boli vynikajúci a vytvorili skvelú atmosféru. Chcem sa ešte vrátiť k derby v Lučenci. To, že hráči sú na ihrisku voči sebe ostrejší, je pochopiteľné. Mrzí ma však, keď sa takéto správanie objaví u funkcionárov. Treba sa zamyslieť nad tým, o čom má byť šport a pre koho sa robí. Som z toho incidentu sklamaný."

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Športové talenty: Výškarka Lenhartová je viacnásobnou majsterkou Slovenska. Túži po Európe

Ostatné výsledky (chýbajúce doplníme): Vranov nad Topľou - Dunajská Streda 2:5, FC Košice - Dubnica nad Váhom 1:0, Lokomotíva Košice - Trenčín 1:5, Malženice - Podbrezová 1:2, Zvolen - Zlaté Moravce 1:2, Kalša - Poprad 1:3, Vydrany - Nitra 0:3, Partizánske - Michalovce 0:4, Bacúch - Lipany 1:3, Považská Bystrica - Šamorín 0:1, Horné Orešany - Senica 0:11, Skalica - Ružomberok, Bardejov - Trnava (11.10.), Pohronie - Sereď (16.10.), Prešov - Žilina (23.10.)