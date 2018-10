Malých hokejistov čaká hokejový a futbalový turnaj

Na ľade a palubovke sa predstavia hráči ôsmich tímov.

12. okt 2018 o 9:18 Jozef Mikuš

LUČENEC. Tento víkend bude v Lučenci patriť aj malých športovým talentom. Zimný štadión a telocvičňa ZŠ M. R. Štefánika budú počas dvoch dní dejiskom turnaja hokejistov narodených v roku 2009 a mladších.

O turnajový triumf budú bojovať domáci HC Lučenec a hostia HC Poprad, HC Slovan Bratislava, HC Petržalka, HKL Bratislava, HC 05 Banská Bystrica a dva tímy z Be The Best.

Podľa Stanislava Vojteka z HC Lučenec nepôjde len o hokejový, ale aj o futbalový turnaj. Kým dopoludnia budú športovci zarezávať na ľade, popoludní vymenia korčule za halovky.

Športová akcia malých hokejových talentov sa uskutoční v sobotu a nedeľu (13. a 14.10.). Hokejové zápasy sa na lučeneckom zimáku začnú približne od 8.00 hod., futbalové v telocvični ZŠ M. R. Štefánika od 13.30 hod.