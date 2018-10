Ďalší úspešný turnaj Tomáša Zolda. Pripísal si dve víťazstvá

Lučenčan medzi povrazy vstúpil vo vyššej váhovej kategórii.

11. okt 2018 o 11:42 Jozef Mikuš

KOŠICE/LUČENEC. Ďalší zápas a ďalšia výhra. Boxer Tomáš Zold pokračuje vo svojej víťaznej ceste. Naposledy si štatistiky v amatérskom boxe vylepšil v Košiciach (22. – 23. 9.) vo 4. kole medzinárodnej ligy boxu.

„V prvom zápase som dostal domácu hviezdu menom Saymond Gaži, ktorý bol očividne mohutnejší. V prvom kole bol aktívny a mal razantné údery. V druhom kole som bol kondične aj útočne lepší. Tretie kolo ukázalo moju jasnú prevahu, čo potvrdil aj víťazný verdikt,“ opísal Tomáš Zold.

Čerešničkou bolo pozápasové stretnutie s otcom svojho súpera, ktorý je zároveň jeho trénerom. Ten Lučenčanovi boxujúcemu vo farbách nitrianskeho Stavbára navrhol, aby jeho syna pripravoval.

Zold si sobotným víťazstvom zabezpečil súboj aj na ďalší deň. Tentoraz sa postavil zoči-voči boxerovi z Liptovského Mikuláša. „Od úvodu som mal jasnú prevahu. Zápas sa skončil v druhom kole. Súper sa dostal do počítania a jeho tréner následne súboj ukončil,“ pokračoval úspešný pästiar.

Lučenčan medzi povrazy vstúpil vo vyššej váhovej kategórii (do 75 kg). O váhu vyššie sa rozhodol nastúpiť do dohode s trénerom. Vo svojej kategórii (do 69 kg) už totiž pozná skoro všetkých súperov a chce nazbierať nové skúsenosti. Tie chce zúročiť v poľskom ringu v medzinárodnej lige a v novembri aj na majstrovstvách Európskej únie v Španielsku.