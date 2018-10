Poltárske kadetky nemajú veľké oči

Umiestnenie v strede tabuľky by považoval tréner Boris Dreisig za výborné.

12. okt 2018 o 11:13 JÚLIUS GEĽO

POLTÁR. MVK Poltár mal mať v sezóne 2018/2019 zastúpenie v kadetskej súťaži a v druhej triede starších žiačok. Lenže družstvo starších žiačok napokon vedenie MVK zo súťaže odhlásilo. Súviselo to s tým, že sa viaceré hráčky rozhodli s volejbalom skončiť. Poltárčanky tak budú zvádzať súboje iba v kategórii kadetiek (M-SR oblasť Stred). Vlani v nej neúčinkovali.

„Vzhľadom na to, že nastali v klube tie problémy s dievčatami, nebola príprava taká, aká by mala byť. Neodflákli sme ju však. Tie hráčky, ktoré trénovali, sa snažili. Predstavíme sa v novej kategórii. Družstvo tvoria dievčatá, ktoré sú vekom mladšie i staršie žiačky, ako aj kadetky. Ideme sa len učiť hrať v tejto kategórii. Nemáme žiadne veľké očakávania. V súťaži budú silnejšie tímy, ako sme my. Keby sme mali v kádri niektoré z tých hráčok, ktoré skončili s volejbalom, veril by som si viac,“ uviedol tréner i predseda MVK Poltár Boris Dreisig.

V prípravnom období štartoval MVK na dvoch turnajoch v Hnúšti, pričom jeden z nich vyhral. „Nebolo to v našom podaní zlé. Dosiahli sme obstojné výsledky. Ale je mi veľmi ťažké hodnotiť, či to bude stačiť na kadetskú súťaž. Ukáže to čas,“ vyjadril sa poltársky kouč. Káder družstva je úzky. Predstavitelia klubu sa ho snažia ešte rozšíriť.

V oblasti Stred sa predstaví desať kolektívov kadetiek. „Nemáme ambície skončiť na najvyšších priečkach. Keby sme sa umiestnili v strede tabuľky, bolo by to výborné,“ nechal sa počuť Dreisig. Viktória Pukáčová, ktorá v priebehu lanského ročníka pribudla na súpisku junioriek MVK Poltár, odišla na hosťovanie do juniorského celku UKF Nitra.