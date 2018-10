Sedem pretekárov Junioru získalo sedem medailí

Džudisti uspeli na veľkej cene v Malackách.

12. okt 2018 o 12:43 Jozef Mikuš

MALACKY/LUČENEC. Siedmi zverenci trénera lučeneckého Junioru Michala Bokora sa 22. septembra predstavili na veľkej cene Malaciek. Na záhorských tatami sa predviedli v konkurencii domácich, českých a rakúskych pretekárov.

„Tentoraz si debut na väčšej súťaži odbil Max Mezö (super-mini do 31 kg). Prvý zápas vyhral suverénne, v druhom sa vyspelejšieho súpera nezľakol, no na výhru tu nestačilo. Po ďalšej výhre získal krásne striebro. Laura a Nina Drugdové (super-mini do 28 kg) sa po výhrach nad svojimi súperkami tradične stretli v boji o zlato, kde bola úspešnejšia Nina,“ vymenoval Michal Bokor.

O medaily pre Junior sa vo vekovej kategórii mini pobili štyria džudisti. Ema Danišová (mini do 30 kg) si vďaka vyššiemu počtu bodov zabezpečila zlatú medailu. Dávid Farkaš (mini do 42 kg) si s bilanciou jedna výhra a jedna prehra odniesol z Malaciek striebro.

Filip Nemčický a Norbert Gál (obaja mini do 46 kg) na turnaji čelili štyrom súperom. Norbert prvé dva zápasy, ktoré boli podľa Bokora mimoriadne náročné, vyhral v zlatom skóre a triumfu sa dočkal aj v semifinále.

Filip si so súpermi poradil rýchlejšie a dvojica novohradských džudistov sa stretla v boji o najcennejší kov. Vo finále si za predvedené techniky a bojovnosť vyslúžili potlesk okolostojacich. Tesne pred koncom sa misky váh naklonili na stranu Filipa Nemčického.

„S výkonmi našich pretekárov som nadmieru spokojný. Sedem želiezok v ohni a sedem medailí. Ukázalo, že letná príprava bola naozaj kvalitná a že naše nádeje neustále napredujú na tréningoch aj súťažiach. Za podporu ďakujem našim sponzorom – firmám Ekoltech, TSV Group, Europak, MaM & co., Max Fitnes, hotelu Slovan a mestu Lučenec a svojmu trénerskému kolegovi Marekovi Portelekymu za pomoc na turnaji,“ dodal tréner Junioru Lučenec.