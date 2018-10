Lučenecká kapela Mr. 56 prerazila aj za hranicami našej krajiny

Kapela sa pôvodne volala inak. Kvôli usporiadateľom koncertov svoj názov zmenila. Čoskoro vystúpia aj v Lučenci.

14. okt 2018 o 11:01

LUČENEC. Lučenecká kapela s trochu tajomným názvom doslova žije hudbou minulého storočia. V tomto roku vydala prvý album a celé leto cestovala po koncertoch doma, ale hlavne v zahraničí.

Kapela Mr. 56 vznikla v Lučenci pred siedmimi rokmi na impulz gitaristu Ladislava Svetlíka ešte pod názvom Mr. Psycho & Dark Ang

els. Po zmenách zostavy aj v názve v nej hrajú okrem spomínaného gitaristu Krištof Márk Szabó na basovú gitaru, Miroslav Bartoš na bicie nástroje. Druhý gitarista Jozef Fehér. Spevákom je Oskár Szabó.

V tomto zložení nahrali v hudobnom štúdiu v Divíne počas jedného aprílového víkendu svoj prvý album nazvaný Shakin’ All Over Now. Nachádza sa na ňom výber 12 piesní z bohatého koncertného programu kapely .

„Album sa predáva celkom dobre, niečo sme aj rozdali, ale digitálna verzia sa predala aj do zahraničia. Dokonca aj do Švédska,“ povedal gitarista Fehér.



Názov kapely skrýva aj revolučný odkaz



Pôvodný názov kapely bol Mr Psycho & The Dark Angels, ale niektorí usporiadatelia s tým mali problém. Preto sa rozhodli svoj názov skrátiť na Mr. 56. Číslovka v názve pôsobí trochu tajomne, no má svoje opodstatnenie.

„Rokenrol je multižáner a obsahuje v sebe viac štýlov, z ktorých jedným je aj rockabilly. Nájdu sa v ňom prvky jazzu, vidieckeho blues, aj všeličo iné. No a presne tento subžáner sa v roku 1956 začal pomerne husto objavovať v hitparádach,“ vysvetlil spevák Oskár Szabó. V názve je však skrytý aj iný význam.



„Snaha Maďarska v 56. roku vymaniť sa spod vplyvu Sovietskeho zväzu bola krvavo potlačená. O tejto udalosti sa zmienil v legendárnom The Ed Shullivan Show aj Elvis Presley. Vyzval Američanov na solidaritu s Maďarmi. To bolo v tej dobe čosi úplne nové, ba priam revolučné. To bol ďalší dôvod.”



Leto strávili na cestách



Počas leta hrala kapela každý víkend. Po celom Slovensku, no pozrela sa aj za jeho hranice. Navštívila Poľsko, trikrát sa predstavila publiku v Čechách.

„Absolvovali sme asi 20 koncertov v troch krajinách. Hrávame na podujatiach, kde sa naša hudba hodí. Zrazy amerických áut a offroadov, motorkárske zrazy, ale aj na rôznych kultúrnych letách a pivných festivaloch,“ povedal Ladislav Svetlík, gitarista, a manažér kapely. Spolu s druhým gitaristom vybavuje všetky koncerty.

„Z domácich akcií sme zvyčajne dosť sklamaní, ale nájdu sa aj na Slovensku také, čo dokážu prekvapiť. Napríklad akcia v Stropkove pripomínala naozaj divoký východ, ale nakoniec dopadla dobre,“ povedal Szabó. Aj budúci rok sa chce kapela presadzovať hlavne v zahraničí.

„Hneď po dohraní v Poľsku sme dostali ponuku, aby sme sa o rok vrátili, aj v Čechách sú podobné ohlasy. Už teraz riešime budúcu sezónu a rysujú sa aj iné možnosti. Radi by sme si znovu zahrali aj v Nemecku alebo inde v Európe,“ povedal o plánoch kapely Fehér.



Návrat domov



Kapela bude hrať po dlhšom čase aj v Lučenci. Priamo na mieste, kde sa pred siedmimi rokmi zrodila myšlienka na spoluprácu. V hostinci U čierneho Orla sa predstaví v sobotu 3. novembra. Na koncerte sa bude krstiť prvé CD kapely.

„Čím ho pokrstíme, sme ešte nerozmýšľali, ale možno to bude kvalitnou whisky, to je náš nápoj,“ zakončil Svetlík.

