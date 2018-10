Mimel otočil zápas. V závere rozhodol Ferreira

Stretnutie piateho kola futsalovej extraligy v športovej hale Arena bolo napínavé do konca.

13. okt 2018 o 8:11 Jozef Mikuš

Mimel Lučenec - Wild Boys ´02 Bratislava 3:2 (1:1)

Góly: 16. Greško, 23. Oberman, 39. Ferreira - 13. Chamilla, 22. Javnický, R: Behančín, Botka, 670 divákov, ŽK: Zdráhal, Matejov, Javnický, Šporánek.

Lučenec: Oberman (Mikuš) - Brunovský, Fehérvári, Kuhajdík, Greško, Mazur, Steinwandter, Sobral, Hricov, Petík, Kočiš, Luciano, Ferreira.

Wild Boys: Kušnír - Muráň, Zdráhal, Chamilla, Matejov, Paštrnák, Javnický, Péchy, Mikulišin, Šporánek, Vaktor.

LUČENEC. Dráma do poslednej chvíle. Tak by sa dal nazvať piatkový (12.10.) zápas piateho kola futsalovej extraligy. Domáci Mimel Lučenec v ňom privítal skúseného súpera - tím Wild Boys ´02 z Bratislavy.

Boli to hostia, kto ako prvý otvoril skóre zápasu. Podarilo sa im to približne po trinástich minútach. Chamillovu presnú strelu ale onedlho zrušil domáci Greško vyrovnávajúcim gólom. Po prestávke sa z vedúceho gólu znovu radovali "divosi", ale vedenie si opäť nedokázali udržať dlho. Tentoraz sa do gólovej listiny presnou muškou zapísal strážca domácej svätyne Oberman.

Napínavý súboj o to, kto strelí víťazný gól, sa skončil v 39. min. Domáci tréner Marián Berky naordinoval svojim zverencom hru bez brankára a tí početnú výhodu dokázali využiť. O tom, že v Arene ostanú ďalšie tri body, rozhodol gólom Ferreira.

Mimel Lučenec má za sebou tri úspešné kolá a pred sebou povinnosť dohrať dva zameškané duely - proti MŠK Žilina (27.10. vonku) a Leviciam (16.11. doma). Ešte predtým (20.10.) sa ale Lučenčania predstavia vonku v zápase proti žilinskému ŠK Makroteam.

Marián Berky, tréner Mimelu Lučenec: "Vedel som, že buď budeme hrať veľmi dobre alebo priemerne po krásnom predchádzajúcom ťažkom týždni, keď sme hrali v UEFA Futsal Champions League proti silným tímom. Prepnúť hneď na našu ligu bolo veľmi ťažké. Súper bol húževnatý, dobre zónovo bránil a vyrážal do rýchlych brejkov. Opäť sa ukázala naša vnútorná sila, keď sme dvakrát prehrávali a podarilo sa nám nakoniec otočiť a zápas tak vyhrať. Myslím si, že sme boli lepší a zaslúžene sme vyhrali. Mali sme veľké množstvo šancí, ktoré sa nám nepodarilo premeniť. Škoda zbytočných chýb, po ktorých sme inkasovali dva góly. Za stavu 2:2 sme išli hrať power-play, aby sme vyhrali. Po peknej akcii sme strelili tretí gól, ktorý bol nakoniec víťazný. Chcem sa poďakovať všetkým našim hráčom za bojovnosť a našim fanúšikom, ktorí nám opäť vytvorili neskutočnú kulisu. Súperovi ďakujem za korektnú hru."

Ostatné výsledky: Banská Bystrica - Levice 1:7, Barabéri - Bíli Andeli (13.10.), Pinerola - MŠK Žilina (13.10.).