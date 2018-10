Tám Nguyen svetovým majstrom aj vicemajstrom

Silový trojbojár z Lučenca ukázal formu na septembrových majstrovstvách sveta federácie GPC.

13. okt 2018 o 9:52 Jozef Mikuš

EGER/LUČENEC. V maďarskom Egri sa predstavil v silovom trojboji aj v tlaku na lavičke medzi mužmi M2 do 90 kg raw (bez podporného dresu).

Lučenčan s vietnamským pôvodom najprv u maďarských susedov súťažil v silovom trojboji. V drepe si poradil so 165 kilami, na lavičke vytlačil 150 kíl a v mŕtvom ťahu zvládal 190 kíl. Dovedna si výkonom 505 kilogramov zabezpečil titul majstra sveta.

„Mal som na viac, ale musím na seba dávať pozor. Stále cítim operované rameno a nechcem si ho presiliť. Veď je to len súťaž,“ povedal na úvod 48-ročný športovec. So zlatom a majstrovským titulom cestoval zo súťaže pracovať do svojho bistra. V závere týždňa sa do Egru znovu vrátil, aby zabojoval o medailovú priečku aj v tlaku na lavičke.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Mimel otočil zápas. V závere rozhodol Ferreira

V tejto disciplíne sa pri železách stretol aj s Františkom Sajkom z ŠK Powerlifting FTC Fiľakovo. Obom sa podarilo uspieť s výkonom 165 kilogramov. Keďže domáci benčer si výkonom 187,5 kíl vytlačil jasné prvenstvo, o druhom a treťom mieste mala rozhodnúť nižšia telesná váha. Titul svetového vicemajstra v tlaku na lavičke si tak odniesol práve lučenecký trojbojár.

Tám Nguyen (vľavo). (zdroj: Archív T.N.)

„Celkovo som s výkonom a dosiahnutými úspechmi spokojný. Zlepšil som sa aj napriek tomu, že som sa šetril. Čaká ma súťaž na svetovom šampionáte federácie WUAP v Trnave, kde nastúpim v trojboji aj tlaku na lavičke,“ doplnil Nguyen.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Siláci spod Fiľakovského hradu sú majstrami sveta

Ten ešte začiatkom leta súťažil u susedov v Poľsku. Po tom, ako si na tamojších majstrovstvách Európy vybojoval titul majstra, sa pre pracovné povinnosti musel vrátiť domov. Do Poľska sa však ešte v ten týždeň vrátil, aby si na rovnakej súťaži v tlaku na lavičke odniesol ďalší titul európskeho šampióna.