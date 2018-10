BKM na palubovke úradujúceho majstra neuspel

Johnny Griffin: Tento zápas bol pre nás veľkým ponaučením.

14. okt 2018 o 7:57 Jozef Mikuš

BK Levickí Patrioti – BKM Lučenec 97:71 (33:18, 13:11, 20:20, 31:22)

Levice: Davis 21, Tomič 18, Gačeša 15, Katura a Žiak po 8 (Krajčovič 16, Alexander 9, Štefek 2, Adámik 0).

Lučenec: Griffin 19, Jacobs 17, Vranjes 8, Pipíška 6, Menashe 2 (Shelton 15, Agusi 4, Grenda, Jackuliak a Sarna 0).

TH: 32/29 – 18/10, Fauly: 20 – 26, Trojky: 8 – 7, Rozhodovali: Fuska, Turčin, Sirocký.

LEVICE/LUČENEC. Najvyššia národná basketbalová súťaž pokračovala v sobotu (13.10.) druhým kolom. Extraligový nováčik z Lučenca vycestoval na pôdu silných Levíc.

Patrioti sa v predošlej sezóne stali majstrami a svoju dominanciu potvrdili aj v stretnutí s novohradským mančaftom. V drese domácich bodovo dominovali Davis v tesnom závese s Tomičom. Hostí bodovo potiahli najmä Američania Griffin a Jacobs.

BKM Lučenec sa teraz pripravuje na svoj tretí extraligový krok. Zverenci trénera Juga nastúpia v stredu 17.10. o 18.00 hod. na domácej palubovke v športovej hale Arena proti bratislavskému Interu.

Povedali po zápase:

Rudolf Jugo, tréner Lučenca: „Veľmi jednoducho by som tento zápas zhodnotil. Držať sa v zápase je pre nás veľmi ťažké. Vždy keď prehrávame o 12 alebo 14 bodov, tak strácame stabilitu. Súperovi dávame ľahko lopty, ktorými sa dostáva do komfortného vedenia. Proti majstrovi treba hrať veľmi dobre, ak chcete uspieť.“

Johnny Griffin, hráč Lučenca: „Tento zápas bol pre nás veľkým ponaučením. Sme totiž mladý tím, snažíme sa postupne zlepšovať, aj jeden od druhého v každom zápase. Súper nás preskákal, na tréningoch musíme popracovať na tom, aby sme viac kontrolovali priestor pod košom.“

Teo Hojč, tréner Levíc: „Myslím si, že to nebol náš najlepší výkon. Všetko mimo prvej štvrtiny, nebolo na takej úrovni, na akej chceme hrať basketbal. Vyhrali sme zápas, to bol náš hlavný cieľ, to sa nám podarilo. Sú za tým určité objektívne dôvody, v niektorých momentoch sme sa trápili. Naša rotácia bola slabšia, chýbali nám Boris Bojanovský a Martin Bachan, museli sme preto upraviť mnoho vecí, čo nie je jednoduché pre chlapcov. Títo dvaja nám určite chýbajú, Boris je dôležitým článkom v ofenzíve a defenzíve. Chýba nám vysoké krídlo, ktoré Martin Bachan je. Musíme zmeniť mnoho vecí, nie je to pre hráčov ľahké. Myslím si, že sa môžeme tešiť z výhry. Ak však chceme byť na top pozíciách, tak musíme hrať inak a viac sa sústrediť. Máme teraz pred sebou náročný program, ktorý nám ukáže mnoho vecí.“

Milan Žiak, hráč Levíc: „V prvom rade, nevedeli sme, čo očakávať od Lučenca. Vedeli sme, že majú atletických hráčov, čo sa aj potvrdilo. Myslím si, že sme ich solídne ubránili. Samozrejme, mohli sme sa vyvarovať určitých zbytočných chýb a slabších úsekov, ale dôležité je vždy víťazstvo. Teraz ideme bojovať do Komárna, kde bude určite dobrý a ťažký zápas. Musíme byť určite zodpovednejší.“ (zdroj: basketliga.sk)