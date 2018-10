Mesto Fiľakovo plánuje zrevitalizovať časť areálu bývalého Kovosmaltu

Chce v ňom postaviť nové haly a ponúknuť ich investorom, ktorí by po roku 2020 mohli vytvoriť nové pracovné miesta

15. okt 2018 o 8:25 TASR

FIĽAKOVO. Revitalizácia nevyužívanej časti areálu bývalého podniku Kovosmalt je jedným z aktuálnych plánov samosprávy mesta Fiľakovo v okrese Lučenec na obdobie nasledujúcich rokov. Podľa primátora Attilu Agócsa má samospráva v tejto súvislosti rozbehnutý veľký cezhraničný projekt v rámci programu Interreg, ktorý už prešiel cez prvé kolo.

"Ide o odkúpenie 1,5-hektárovej plochy areálu bývalého Kovosmaltu, kde sa v súčasnosti nachádzajú len zruinované budovy. Chceli by sme tam postaviť nové haly a ponúknuť ich investorom, ktorí by u nás po roku 2020 vytvorili nové pracovné miesta," konkretizoval Agócs s tým, že z nájmu za nové haly by chceli postupne obnovovať aj ďalšie časti schátraného areálu.

Vo Fiľakove na Šávoľskej ceste sa už v súčasnosti nachádza najväčšia priemyselná zóna v regióne, v ktorej pracuje okolo 2000 ľudí. Samospráva sa v tejto súvislosti snaží o výstavbu obchvatu mesta na ceste II/571, ktorý by centrum odbremenil od kamiónovej dopravy smerujúcej do priemyselnej zóny.