Juniorky Iskry skončili

Hnúšťanský volejbal utŕžil tvrdý úder. Dôležité bude sledovať, či sa z neho dokáže otriasť.

15. okt 2018 o 10:00 JÚLIUS GEĽO

HNÚŠŤA. Pre juniorky VK Iskra Hnúšťa sa mala začať nová sezóna v sobotu 13. októbra. Lenže pár dní predtým prišiel šok. Hnúšťa sa v stredu 10. októbra odhlásila z prvej ligy Východ.

„Urobili sme tak kvôli veľmi úzkemu kádru. Zostalo nám k dispozícii iba sedem hráčok a s takým počtom sa nedá hrať. Pôvodne bolo v kádri deväť hráčok. S nimi bola súťaž hrateľná, hoci dievčat bolo málo. Celkom slušne sme mali pokryté jednotlivé posty. Malo to perspektívu. Vtedy sme ešte nevedeli, že dve hráčky sú takmer mimo hry,“ hovorí športový riaditeľ VK Iskra Hnúšťa Štefan Majeský.

„Stálo by nás to len financie a nervy v tom zmysle, kto nastúpi na jednotlivé zápasy. Bolo by tam aj riziko, že zápasy neodohráme v prípade nejakého zranenia. Sklamaný som zostal najmä z toho, že niektoré hráčky uprednostnili seba a svoje záujmy na úkor družstva. Až teraz sa prejavila nesúdržnosť hráčok, u niektorých nebol volejbal v hierarchii tak vysoko, ako som si myslel. Zarazilo nás to, lebo dievčatá samy žiadali trénera Igora Pasiara na konci minulej sezóny, nech ide s nimi ďalej, že chcú hrať. Neboli dotlačené do toho, aby hrali,“ dodal hnúšťanský funkcionár.

Zaplatili pokutu

Namiesto koncentrácie na úvodné kolo ligového zápolenia sa v Iskre zaoberali vnútornými záležitosťami.

„Dva týždne pred začiatkom súťaže bol výkonný výbor klubu na tréningu junioriek. Dvojhodinový rozhovor však nič nevyriešil, teda okrem agresie jednej-dvoch hráčok. Dievčatá dostali čas do 9. októbra. Bohužiaľ, schopné prísť reálne riešiť situáciu a trénovať boli iba tri,“ vyjadril sa Majeský. Ako poznamenal, Slovenskej volejbalovej federácii už zaplatili pokutu vo výške 320 eur.

Väčší záujem nebol

Minulú sezónu tím junioriek Iskry zbabral. Jeho bilancia bola hrôzostrašná. Prehral všetky stretnutia a s jedným bodom obsadil posledné deviate miesto.

Pred novým ročníkom sa na palubovku vrátili Viktória Kocková i Jana Tomengová. Lenže ďalšie hráčky ich nenasledovali. Kolektív pozostával iba zo spomínaných deviatich dievčat. „Oslovili sme viaceré hráčky, lenže ani jedna už nechcela hrávať,“ zdôraznil športový riaditeľ klubu.

Zverenky kouča Pasiara absolvovali v príprave štyri turnaje. V dobrom svetle sa predviedli najmä na Memoriáli Danky Gálovej, na ktorom obsadili druhé miesto. Vyhrali turnaj O pohár mesta Hnúšťa. Na štvrtom podujatí sa ale ukázal problém dať dokopy aspoň šesť hráčok. „Juniorky predviedli v príprave solídnu hru. Očakával som, že v prvej lige skončia okolo piateho – šiesteho miesta. No už je to nepodstatné,“ konštatoval Štefan Majeský.

Potrebujú sa pozbierať

Iskra mala príležitosť napraviť si renomé po vlaňajšku. Ibaže odhlásením zo súťaže sa jej to rozhodne nepodarilo. Nevrhá tento krok zlé svetlo na VK Iskra Hnúšťa? „Nie sme jediný klub, ktorý postihla takáto situácia. Oveľa väčšie kluby z rôznych športových odvetví napríklad aj ukončili činnosť. Je na ľuďoch, ako to budú hodnotiť,“ odvetil Majeský.

„Veľkou škodou je, že som nemal v júni podporu, keď som chcel, aby sme hrali aj kadetskú súťaž. Teraz by sme nemali problém, hoci by sme odstúpili z juniorskej ligy. Mali sme pritom vekom tri juniorky a dve z nich to rozbili. Ďalšie dievčatá sú v kadetskom veku. Ale už je neskoro si to vyčítať. Je na nás, ako sa pozviechame. Hráčkam som povedal, že ak majú záujem, môžu trénovať a o rok zase hrať doma. Potrebné je zohnať mladé hráčky a znovu to vybudovať od základu,“ uvažuje nahlas.

Funkcionár Hnúšte avizuje, že nebudú komplikácie s uvoľnením hráčok z juniorského družstva. „Okrem Lenky Tomengovej, pre ktorú platí disciplinárny trest. Ostatné dievčatá majú voľné pole pôsobnosti. Nech hrajú, ak chcú. Už sa ozvali niektoré kluby.“ Iskra tak bude účinkovať jedine v prvej triede starších žiačok.