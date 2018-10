Máte nápad? Na komunity v našom kraji čaká 25-tisíc eur

Náš domáci región je plný ľudí, ktorí spájajú sily a z vlastnej iniciatívy chcú robiť užitočné veci pre svoje okolie a susedov. Nadšenie a ochota investovať vlastný čas sú základom. Bez finančnej injekcie to však väčšinou nejde.

17. okt 2018 o 14:00

Ak sa v tejto skupine nájdete, alebo viete o niekom takom, neprehliadnite výzvu Komunitné granty, s ktorou prichádza opäť Nadácia VÚB. Čas prihlásiť svoj projekt máte už len do 19. októbra.

Revitalizácia verejných priestranstiev pre športové vyžitie mladých či rodiny s deťmi, rozvoj tradícií a kultúry v regióne, ochrana zelene vo vašej obci či meste, alebo komunitné akcie, kde sa môžu stretávať mladí či starí... Ak by ste chceli v týchto oblastiach doma niečo vylepšiť, vďaka programu Komunitné granty máte šancu premeniť svoje plány na realitu. Za ostatné 3 roky putovalo touto cestou z Nadácie VÚB na verejnoprospešné nápady do všetkých kútov Slovenka už viac ako 230 000 eur.

Tento rok až 200-tisíc pre celé Slovensko

Len pred nedávnom bol otvorený štvrtý ročník tohto programu, ktorý prináša významné zmeny, vďaka čomu pocítite vy, vaši priatelia či susedia ešte výrazne silnejšiu podporu. Nadácia VÚB rozdelí medzi 32 najlepších projektov z celého Slovenska až 200 000 eur. V každom kraji budú vybrané na základe hlasov svojich susedov a podporovateľov 4 projekty a tie získajú dokopy 25 000 eur. Tri nápady dostanú po 5 000 eur a projekt s najväčším počtom hlasov dvakrát toľko, teda až 10 000 eur. Na to, aby sa váš projekt dostal do verejného hlasovania, je treba ho domyslieť, dobre naplánovať a prihlásiť. A práve na to máte čas práve teraz, do 19. októbra.

Aj pre komunity okolo seniorov a škôl

O príspevok môžete požiadať v mene skupiny aktívnych susedov, komunitných centier, občianskych združení či obcí. Navyše, tento rok sa môžu do Komunitných grantov zapojiť aj skupiny seniorov s nápadmi na aktívnu sebarealizáciu či organizácie pracujúce so staršími. Nadácia VÚB otvára dvere aj pre „zlepšováky“ rodičov a občianskych združení založených popri školách, ktoré prinesú svieže zmeny do školského prostredia a komunít okolo škôl.

Kde sa prihlásiť o grant?

Elektronický formulár žiadosti o grant nájdete na stránke https://nadaciavub.egrant.sk/. Všetky projekty posúdi v prvom kole odborná komisia a vyberie z nich 64, ktoré postúpia do online hlasovania. To bude prebiehať na stránke www.komunitnegranty.sk a víťazi programu, teda podporené projekty, budú známe v polovici decembra. Za zmienku stojí aj fakt, že k ešte efektívnejšiemu hodnoteniu prijatých žiadostí prispeje aj nový partner programu, ktorý bude sledovať predložené projekty z hľadiska názorov širokej verejnosti zbieraných cez unikátny nástroja www.pocitovemapy.sk.