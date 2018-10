Vo Veľkých Teriakovciach sa chystá veľká rozlúčka s pastierskou sezónou

Slovenské mitrovanie každoročne priláka ľudí z rôznych kútov Slovenska.

17. okt 2018 o 20:00 Marcela Ballová

VEĽKÉ TERIAKOVCE. Na Salaši pod Maginhradom opäť ožije tradícia pekného zvyku. Oslava svätého Demetera alebo Mitra sa bude niesť v znamení valaských hodov, takzvaného mitrovania.

Kedysi to bola veľká paráda. Valasi sa do dediny vrátili sviatočne ustrojení. Do kostola priniesli obetu v podobe syrov a oštiepkov. No a po vyúčtovaní sa s majiteľom oviec sa rozprúdila zábava. Tanec, spev a dobré jedlo nebudú vo Veľkých Teriakovciach chýbať ani v sobotu 20. októbra.

