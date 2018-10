Bojovný výkon BKM priniesol tesnú prehru

Nechýbalo veľa a Lučenec mohol zaskočiť favorita.

18. okt 2018 o 7:22 Jozef Mikuš

BKM Lučenec – BK Inter Bratislava 82:88 (23:31, 24:15, 18:20, 17:22)

Lučenec: Shelton 26, Griffin 21, Agusi 16, Vranješ 9, Pipíška 5 (Jacobs 3, Menashe 2, Sarna 0).

Inter: Skinner 24, Mrviš 17, Smith 13, Fusek 4, Bulatovič 0 (Kinney 10, Barač 8, Kozlík 7, Kuffa 3, Abrhám 2).

TH: 28/16 – 14/12, Fauly: 21 – 29, Trojky: 4 – 8, Rozhodovali: Brziak, Lukáč, Životský.

LUČENEC. Ani tretie kolo nemalo pre BKM Lučenec víťaznú príchuť. Extraligový nováčik privítal v stredu (17.10.) na pôde športovej haly Arena tím BK Inter Bratislava.

Hoci Lučenčania prehrali, nechýbalo veľa a mohli zaskočiť favorita. S Interom dokázali držať krok počas celého zápasu. Bojovný výkon však na prvý extraligový triumf ešte nestačil.

BKM sa teraz pripravuje na sobotný (20.10. o 16.00 hod.) duel na palubovke Prievidze.

Povedali po zápase:

Rudolf Jugo, tréner Lučenca: "V prvom rade chcem Interu Bratislava zagratulovať k víťazstvu. Opäť sa prejavilo, že hráme celý zápas vyrovnanú hru a záver nezvládneme. Nemáme dobrú koncentráciu. Našim najväčším problémom bolo, že sme strácali zbytočné lopty, za čo nás súper potrestal. Neviem prečo, ale ako keby sme neboli sústredení. Musíme ešte veľa pracovať, aby sme vyhrali."

Patrik Sarna, hráč Lučenca: "Bol som zo zdravotných dôvodov mimo viac ako osem mesiacov. Je to super pocit, keď som mohol nastúpiť v Leviciach a teraz proti Interu. Ešte stále to nie je stopercentné, mám pred sebou veľa práce. Podľa mňa sme hrali veľmi obetavý zápas, na hranici našich možností. Mne sa páči na chalanoch z tímu, že Inter vyhral nad Handlovou o možno viac ako 50 bodov, no my sme sa ho nezľakli a išli sme za svojim cieľom, pokúsiť sa hrať svoju hru, a to nám vyšlo."

Oliver Vidin, tréner Interu: "Zápas sme začali tak, ako sme si predstavovali. Potom sme povolili v obrane. Vranjesovi sme povolili, aby trafil tri trojky a domáci sa chytili. Ale s výsledkom sme spokojní. Nechceli sme ťahať do zápasu Miša Baťku, lebo mal rodinné povinnosti. Chýbal nám Miro Páleník a Rišo Grznár, ktorí sú zranení. Výhovorky neexistujú! Vyhrali sme a ideme ďalej."

Marek Kozlík, hráč Interu: "Je to super, že sa Lučenec vrátil do SBL. Atmosféra počas zápasu bola vynikajúca. Od úvodu sme si vytvorili náskok, no prišiel z našej strany útlm, kedy domácim padli ťažké trojky. Postrácali sme zbytočné lopty a zrazu sme polčas prehrali. Vo vynikajúcej atmosfére sa nám ťažko bojovalo. No my sme sa aj po prestávke snažili hrať svoju hru. Chýbal nám pod košom Baťka, súperovi pivoti boli veľmi silní. Snažili sme to nahradiť a som rád, že sa nám to aj podarilo. Museli sme sa snažiť do poslednej sekundy a Lučencu chcem zagratulovať k veľmi dobrému zápasu." (zdroj: basketliga.sk)

TABUĽKA

1. BK Inter Bratislava 2 2 0 186:132(+54) 4

2. BK Levickí Patrioti 3 3 0 269:226(+43) 6

3. BC Prievidza 2 2 0 165:150(+15) 4

4. Iskra Svit 3 2 1 266:238(+28) 5

5. PP & TV RAJ Žilina 3 2 1 267:244(+23) 5

6. MBK Rieker Com-Therm Komárno 3 1 2 225:238(-13) 4

7. BKM Lučenec 3 0 3 212:256(-44) 3

8. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 2 0 2 162:210(-48) 2

9. MBK Handlová 3 0 3 199:257(-58) 3

