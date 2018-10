Junior na Považí s tromi medailami

TURNAJ MLADÝCH NÁDEJÍ V RIM. SOBOTE

1. miesto: Krištof Ľalík (do 31 kg), Michaela Hanulová (do 33 kg), Richard Sasvári (do 26 kg), Max Mezö (do 30 kg), Jaroslav Štetka (do 22 kg),

2. miesto: Matej Káka (24 kg).

3. miesto: Matej Kamenský (do 55 kg), Pavol Šalamon (do 41 kg), Devran Hajrula (do 35 kg), Jakub Martiš (do 56 kg), Eduard Kaplán (do 31 kg), Tomáš Caban (do 24 kg).