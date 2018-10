Katsuďákom sa darilo v Považskej Bystrici aj na krajskom šampionáte

Zbierka trofejí sa rozšírila.

18. okt 2018 o 14:37 Jozef Mikuš

POV. BYSTRICA/LUČENEC. Na džudistickej veľkej cene sa v Považskej Bystrici (6. 10.) zišlo okolo 430 športovcov zo Slovenska aj zahraničia. Medzi nimi prišli o cenné kovy zabojovať aj šestnásti pretekári lučeneckého Katsuda.

Medzi najmladšími v kategórii mini o bronz bojovali Pavlína Ľuptáková a Silvia Kilačková. Na tatami však narazili na súperov opačného pohlavia, ktorým po verdikte rozhodcov podľahli a obsadili bodované piate miesta. V rovnakej kategórii sa nedarilo Dominike Chudej ani Márii Póchovej. Neúspech napravili pretekári vo vyšších kategóriách.

Dvaja starší žiaci aj medzi dorastencami

„Medzi mladšími žiačkami vo váhe do 32 kg nenašla premožiteľku Lili Kristína Križová a obsadila 1. miesto. Martina Ľuptáková vo váhe do 36 kg predviedla krásny výkon, porazila svoju rivalku z Pezinka a vybojovala si 1. miesto. Mladšia žiačka Diana Fekiačová sa vo váhe do 57 kg pre zranenie členka umiestnila na striebornej priečke. Mladší žiak Simon Matuška vo váhe do 30 kg vyhrával duely pred časovým limitom, ale vo finále súperovi podľahol a získal striebro,“ konkretizoval tréner Róbert Rác.

V kategórii starších žiakov si Filip Gaňa (do 50 kg) sústredeným výkonom vybojoval striebro, Michal Kilačko (do 55 kg) si odniesol zlato. Kilačko skúšobne nastúpil aj v kategórii dorastencov a po ôsmich zápasoch mu udelili striebornú medailu. Dalibor Strmeň (do 55 kg) si medzi staršími žiakmi vybojoval prvenstvo a skúšobne medzi dorastencami získal bronz. Dorastenec Kristián Bari skončil na treťom mieste.

„Favorit Andrej Meša sa na turnaji neumiestnil. Súper Miroslava Fekiača v semifinále nasadil škrtenie. Miro to nechcel vzdať, no kvôli tomu skončil v rukách zdravotníkov. Našťastie, všetko dopadlo dobre. Do boja o bronz mu už rozhodcovia nedovolili nastúpiť a skončil bez boja na 5. mieste. Ďakujem Pavlovi Križovi, ktorý bol pri Fekiačovi v správnom čase a na správnom mieste,“ dodal spokojný tréner „katsuďákov“.

Na majstrovstvách kraja sedem medailí

Tí si týždeň predtým z majstrovstiev Žilinského kraja odniesli sedem zlatých (Andrej Meša, Diana Fekiačová, Michal Kilačko, Dalibor Strmeň, Tomáš Dovičič, Martina Ľuptáková, Lili Kristína Križová), jednu striebornú (Simon Matuška) a jednu bronzovú medailu (Kristián Bari).

Na krajských majstrovstvách. (zdroj: Archív R.R.)

„Touto cestou sa chcem poďakovať sponzorom – mestu Lučenec, Stanislavovi Pisárovi, Milošovi Kelemenovi, Petrovi Mlynarčíkovi, Jaroslavovi Tóthovi, firmám B6 Slovakia, Ivimed, s. r. o., ZŠ L. Novomeského a riaditeľke Jane Dudášovej, rodičom Andrejovi Chudému, Martinovi Ľuptákovi, Františkovi Gaňovi, Pavlovi a Jane Križovcom a trénerským kolegom Lucii Balaškovej a Petrovi Vargovi,“ uzavrel Rác.