Cieľom Soboťaniek stred tabuľky

V príprave nebolo jednoduché poskladať zostavu Slovana.

19. okt 2018 o 16:59 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Hráčky VK Slovan Rimavská Sobota vstupujú do novej sezóny prvej ligy Východ vo volejbale žien. Majú za sebou rozpačitú prípravu. Pokrivkávajúci tréningový proces nie je novinkou. Málo hráčok sa však predstavilo v drese Slovana aj na turnajoch v príprave.

Na Memoriáli Danky Gálovej v Hnúšti hájilo rimavskosobotské farby len šesť hráčok a Soboťanky z podujatia odišli predčasne. Na posledný duel vôbec nenastúpili. Na turnaji v Rimavskej Sobote mala potom trénerka Alena Kudlíková st. k dispozícii iba sedem hráčok.

Na súpisku dal klub napokon štrnásť mien. Je medzi nimi i samotná kormidelníčka družstva. Ale tiež ostrieľaná Zora Megelová a Lucia Kačániová, táto dvojica aj vlani vypomáhala tímu v niektorých stretnutiach. Súboje o body ukážu, aké bude tentokrát ich zapojenie do diania. Do kolektívu sa po prestávke vrátila Karina Rosiarová a novou tvárou v ňom je Beata Sojková. Tá do súťažného kolotoča naskakuje po dlhšom čase. Naopak, skončiť v tíme sa rozhodli napríklad Veronika Bolhová či Ema Uhrinová.

Slovanistky by mali ťahať najmä Alena Kudlíková ml. s Andreou Žírošovou. Ak bude v takej zápasovej permanencii ako v minulom ročníku, tak k nim treba pripočítať Janu Panicovú.

V súťaži účinkuje šesť tímov. „Cieľom je umiestnenie v strede tabuľky,“ uviedla trénerka Soboťaniek Alena Kudlíková st.

Deľba bodov so Stropkovom

VK Slovan Rimavská Sobota hral v úvodnom kole prvej ligy Východ vo volejbale žien doma. Soboťanky hostili MVK Stropkov. Prvý zápas sa stal korisťou skúsenejšieho rimavskosobotského tímu. Ten porazil východniarky 3:0. Stropkovčanky pricestovali na juh Banskobystrického kraja v omladenom zložení.

V druhom stretnutí sa však karta obrátila. Opraty prevzali do svojich rúk volejbalistky Stropkova, ktoré zdolali Rimavskú Sobotu 3:1. Kormidelníčka domácich mala k dispozícii len sedem hráčok. V kádri Slovana nefiguruje v prebiehajúcej sezóne trojlístok Radka Kubaliaková, Jana Kubaliaková a Júlia Majerová, ktorý vlani hosťoval na Gemeri.

Slovan má okrem družstva žien zastúpenie tiež v druhej triede starších žiačok (oblasť Stred). Ich trénerkou je Eva Drugdová.

VK Slovan Rimavská Sobota – MVK Stropkov 3:0 (19,19, 24), 1:3 (-22, -22, 14, -23)

VK Slovan R. Sobota: Kudlíková ml., Panicová, Žírošová, Szőkeová, Rosiarová, Sojková – liberka Chebeňová.