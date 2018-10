Trialistom to u českých susedov cinkalo

Partia jazdcov z lučeneckého klubu NovoCK Trial ukončila sezónu pretekov pod holým nebom.

19. okt 2018 o 14:07 Jozef Mikuš

LUČENEC. Mladým pretekárom sa ročník podarilo zavŕšiť v úspešnom duchu. Počas prvého októbrového víkendu (6. – 7. 10.) žali úspechy na kvalitne zorganizovanom Českom pohári v cyklotriale a dvoch kolách hier mládeže v Olomouci. Preteky si vychutnali aj diváci, keďže sa konali na frekventovanom mieste pred tamojším obchodným centrom.

Lučenec mal v sobotu v Olomouci trojnásobné zastúpenie. Matejovi Pavkovi v najmladšej kategórii promesa len o vlások uniklo tretie miesto. Michal Nagy v kategórii poussin jazdil čisto, no jedna chyba ho posunula do rozstrelu o striebro. Tam s poľským pretekárom nezaváhal a na náročnejšej trati si vyjazdil druhé miesto. Marek Nagy síce nezačal dobre, no nezaprel srdce bojovníka. Vďaka tomu sa umiestnil na zlatej priečke a za sebou nechal aj troch majstrov sveta.

„V nedeľu sa naše rady rozšírili o ďalších troch jazdcov v kategórii promesa – Milku Schedlingovú, Jakuba Pavka a Daniela Fidesa. Zelené dresy NovoCK Trial tak na pretekoch prevažovali. V promese mal k medaile opäť najbližšie Matej Pavko, no päť trestných bodov ho odsunulo na nižšie priečky. Naše ďalšie nádeje v najmladšej kategórii najmä zbierali skúsenosti,“ informovala prezidentka klubu Daniela Tršková.

O nedeľné cinkanie medailí sa postarali bratia Nagyovci. Marek si aj po nebezpečne vyzerajúcom páde vyjazdil bronz. Michal zabojoval s prekážkami aj nečakanými útokmi bacilov a suverénne obsadil prvé miesto.

Týždeň pred pretekmi v Olomouci sa lučeneckí jazdci zúčastnili národného šampionátu federácie BIU v českom Kyjove (29. 9.). V najmladšej kategórii promesa si po cenné skúsenosti prišli Daniel Fides a Jakub Pavko. Matej Pavko si spomedzi 25 pretekárov vyjazdil 6. miesto.

„Marek jazdil fantasticky a súperov doslova deklasoval. Po oboch kolách získal iba päť trestných bodov a stal sa víťazom kategórie benjamin. Michal mal trochu náročnejší úvod, keď v prvej sekcii nešťastne zablúdil a dostal sa na inú trať. Po krátkej prestávke sa ale nakopol a v tréningovom tempe vyhral kategóriu poussin,“ doplnila Tršková.

Záver sezóny vonkajších pretekov tak mal pre NovoCK Trial medailovú príchuť. Ešte predtým, ako trialisti začnú zaslúženú zimnú prestávku, sa predstavia na halových pretekoch.