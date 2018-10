BKM Lučenec už štyri zápasy bez víťazstva

Vinu beriem aj na seba, povedal hráč BKM Shelton po prehre v Prievidzi.

21. okt 2018 o 7:18 Jozef Mikuš

BC Prievidza – BKM Lučenec 86:74 (23:19, 19:17, 21:9, 23:29)

Prievidza: Derksen 17, Johnson 11, Körner 10, Jones 7, Jašš 1 (Musil, Popovič a Scott po 9, Mokráň 6, Glasgow 5, Zorvan 2).

Lučenec: Griffin a Shelton po 16, Vranjes 13, Agusi 8 Sarna 2 (Jacobs 10, Menashe 6, Jackuliak 3).

TH: 22/18 – 15/11, Fauly: 19 – 20, Trojky: 8 – 7, Rozhodovali: Šarišský, Margala, Holländer.

PRIEVIDZA/LUČENEC. Nevyšlo to ani po štvrtý raz. BKM Lučenec nastúpil vo štvrtom extraligovom kole na palubovke Prievidze.

Domáci favorit nedal nováčikovi šancu a s výnimkou posledného dejstva bodovo ovládol všetky štvrtiny. Za BKM bodovo potiahli Američania Griffin a Shelton, ktorí si do štatistík pripísali po osemnásť bodov.

Lučenec potrebuje víťazný zápas ako soľ. Vytúženého triumfu sa zverenci Rudolfa Juga môžu dočkať v stredu 24. októbra, kedy o 18.00 hod. v športovej hale Arena privítajú Spišskú Novú Ves. Pôjde o zápas susedov z dna tabuľky, keďže aj hostia z východu republiky čakajú na svoju prvú výhru v aktuálnej sezóne.

Povedali po zápase:

Rudolf Jugo, tréner Lučenca: "Gratulujem Prievidzi k víťazstvu. V tomto zápase bolo príliš veľa momentov, kedy sme strácali koncentráciu. Dovolili sme Prievidzi dať ľahké koše, vzdialiť sa na dvojciferný rozdiel a pre nás bolo ťažké vrátiť sa späť do zápasu. Musíme sa zlepšiť do ďalších stretnutí."

Duke Shelton, hráč Lučenca: "Hrali sme tvrdo, ale spravili sme niekoľko chýb. Musíme sa z nich poučiť, zlepšiť našu defenzívu a doskakovanie. Vinu beriem aj na seba v tomto smere. Som hrdý na svojich spoluhráčov, snažili sme sa a bojovali sme.“

Michael Claxton, tréner Prievidze: "Bol to výkon hore-dole. Väčšinu zápasu sme kontrolovali, ale boli tam momenty, kedy sme mali výpadky kvôli ich tlaku. Pripravovali sme sa na to, ale nedodržiavali sme pokyny. Nevedeli sme mnohokrát dostať loptu cez polovicu, z čoho pramenilo veľa strát. V určitých momentoch sme hrali tímový basketbal. Bolo tam veľa pozitívnych vecí, ale aj momentov, z ktorých sa môžeme poučiť. Bol to prvý domáci zápas, takže máme ešte čas na zlepšenie našej hry."

Jaroslav Musil, hráč Prievidze: "Zápas s Lučencom hodnotím veľmi dobre. Zvládli sme prvý polčas koncentrovaní, niekde sme tam mali hluché momenty v útoku a obrane. Po polčase sme sa v šatni zhodli, že musíme zlepšiť obranu. Prišli otvorené strely, ktoré sme premenili, a to nám vyhralo zápas." (zdroj: basketliga.sk)

Ostatné výsledky 4. kola: Svit - Levice 80:79, Spišská Nová Ves - Handlová 79:93, Inter - Komárno (21.10. o 18.00 hod.)

TABUĽKA

1.BK Levickí Patrioti 4 3 1 348:306(+42) 7

2.Iskra Svit 4 3 1 346:317(+29) 7

3.BC Prievidza 3 3 0 251:224(+27) 6

4.PP & TV RAJ Žilina 3 2 1 267:244(+23) 5

5.MBK Handlová 4 1 3 292:336(-44) 5

6.BK Inter Bratislava 2 2 0 186:132(+54) 4

7.MBK Rieker Com-Therm Komárno 3 1 2 225:238(-13) 4

8.BKM Lučenec 4 0 4 286:342(-56) 4

9.BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 3 0 3 241:303(-62) 3

