Krvavá dráma v Tisovci, hádzali do nás kamene a kláty, hovorí Jana

Invalidný dôchodca pár hodín po incidente zomrel.

24. okt 2018 o 7:37 Marcela Ballová

TISOVEC. Mestom pod Hradovou otriaslo brutálne napadnutie invalidného dôchodcu a jeho družky. Šesťdesiatročný muž pár hodín po krvavom incidente zomrel. Z trojice útočníkov bol obvinený len jeden, pretože dvaja sú maloletí.

Lietali kamene aj kláty

Dráma sa odohrala vo štvrtok 18. 10. v skorých ranných hodinách. Besniaci trojlístok vošiel na oplotený pozemok. Zamieril k letnej kuchynke, v ktorej žil Jozef so svojou, o dvanásť rokov mladšou, družkou Janou.

„Vykopli nám dvere. Do mňa hodili vedro s vodou. Dodo na mňa stihol zakričať, aby som mu podala sekeru. Potom do nás začali hádzať kláty a kamene. Všetko, čo im prišlo pod ruky rozhádzali, ešte aj farbu porozlievali,“ priblížila so slzami v očiach dobitá žena. „Mňa trafili do tváre aj nohy. Kričali na nás, aby sme zdochli,“ priblížila.

Jozefa zaliala krv. Jeden z útočníkov ho skalou zasiahol do hlavy. A akoby toho nebolo