Do Poltára pribudli nové tváre

Päťčlenná hnúšťanská ekipa má možnosť prejaviť svoje nadanie a schopnosti v poltárskom prostredí.

24. okt 2018 o 7:10 JÚLIUS GEĽO

POLTÁR. Tím kadetiek MVK Poltár posilnilo päť hráčok, pričom všetky prišli z VK Iskra Hnúšťa. Poltárske farby tak budú hájiť Tamara Vetráková, Jana Tomengová, Veronika Parobeková, Viktória Kocková a Mária Kradláková. Pôvodne mali hrať v prebiehajúcej sezóne za Iskru v prvej lige junioriek. Vzhľadom na úzky káder však klub odhlásil toto družstvo krátko pred úvodným kolom zo súťaže.

Hnúšťanky prejavili záujem pokračovať pod vysokou sieťou a kvinteto z nich sa rozhodlo pre pôsobenie v MVK. Zainteresované strany našli spoločnú reč, čo by mohlo byť na prospech poltárskeho i hnúšťanského volejbalu. Poltárčanky totiž odštartovali aktuálny ročník iba s ôsmimi hráčkami na súpiske.

„Na jednej strane je tu nešťastie pre Hnúšťu. Je mi veľmi ľúto, že Iskra nedokázala hrať juniorskú ligu. Na druhej strane nám to prišlo perfektne vhod vzhľadom na to, že u nás naraz skončilo dosť veľa dievčat a zostali sme tiež vo veľmi okyptenom zložení. Po príchode piatich nových a plnohodnotných hráčok by sme mali túto situáciu zvládnuť bez akýchkoľvek problémov,“ uviedol tréner i predseda MVK Poltár Boris Dreisig. Ako doplnil, teraz by už káder mal spĺňať jeho očakávania.

„Ideme sa len učiť hrať v tejto kategórii. Nemáme žiadne veľké očakávania. Keby sme sa umiestnili v strede tabuľky, bolo by to výborné,“ vravel Dreisig pred začiatkom súťaže kadetiek (M – SR oblasť Stred). Po angažovaní hráčok z Hnúšte ale každopádne vzrástla kvalita poltárskeho celku.

„Určite majú tieto hráčky na viac. Nejako zázračne však zase nové dievčatá nepoznám. Spoznávanie nám bude chvíľu trvať. Nechcem z toho teraz robiť nejaké závery, čo sa týka ambícií. Naše dievčatá nechcem odsunúť na bočnú koľaj. Musí nastať veľká symbióza a súhra všetkých faktorov, aby nám to fungovalo,“ povedal kouč MVK. Čas ukáže, čo prinesie vo výsledkovom meradle mix poltárskych a hnúšťanských hráčok.

Dve volejbalistky z rozpadnutého juniorského družstva Iskry si to namierili do VK Kúpele Brusno, ide o Kvetoslavu Sojkovú a Romanu Antalovú.