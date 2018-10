BKM sa ani v piatom zápase netešil z triumfu

Prvú výhru v aktuálnej sezóne si pripísali hostia zo Spiša.

24. okt 2018 o 21:23 Jozef Mikuš

BKM Lučenec – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 76:89 (22:21, 22:20, 15:21, 17:27)

Lučenec: Griffin 17, Shelton 13, Agusi a Vranjes po 8, Dratva 4 (Menashe 14, Jacobs 8, Jackuliak 4).

Spišská Nová Ves: Nottage 22, Lošonský 17, Rocca 12, Antoni 7, Marshall 6 (Juríček 11, Ebinum 7, Presutti 5, Židzik 2, Krajňák 0).

TH: 22/15 – 21/14, Fauly: 23 – 21, Trojky: 5 – 9, Rozhodovali: Karniš, Životský, Izák.

LUČENEC. Stredajší (24.10.) večer v Novohrade okrem silného vetra priniesol aj basketbalový zápas susedov z dna tabuľky. V športovej hale Arena sa zišli tímy, ktoré v prebiehajúcej extraligovej sezóne do stredajšieho duelu nevyhrali.

Hoci prvé body sa objavili na konte BKM Lučenec, boli to hostia zo Spiša, ktorí si vytvorili mierny náskok. Domáci tréner na to zareagoval time-outom a Lučenčania náskok stiahli. Prvú štvrtinu vyhrali o jeden bod.

Tímy sa do polčasu predbiehali v tom, kto bude držať vedenie. To sa napokon podarilo domácim, ktorí do kabín odišli s trojbodovým náskokom.

V nasadenom tempe a bitke o každý bod sa pokračovalo aj po prestávke. Spišská sa s blížiacim sa koncom dostala do vedenia a domáci na to nedokázali zareagovať. Svoju úlohu opäť miestami zohrala aj nepresná koncovka.

Minútu pred koncom stretnutia viedli hostia už o jedenásť bodov. Výhru si udržali až do konca a prerušili trojzápasovú šnúru bez výhry. Naopak, BKM si pripísal už piatu porážku v sezóne. Novohradčania nastúpia v šiestom kole (27.10.) na palubovke Žiliny.

Povedali po zápase:

Rudolf Jugo, tréner Lučenca: "Dnes sme nastupovali na zápas nervózni.

Kontrolovali sme tri štvrtiny zápasu, v ktorom sme sa striedali so

súperom vo vedení. Ale posledná desaťminútovka nám vôbec nevyšla.

Rýchlo sme sa zbavovali lopty, streľba bola nepresná. Moji hráči ako

keby zabudli hrať basketbal. A keď sme mali bodovať, viackrát sme

zbytočne prihrali súperovi. Ja gratulujem Spišskej Novej Vsi k

víťazstvu. Ideme ďalej. Musíme ešte veľa spoločne pracovať."



Tihomir Vranješ, hráč Lučenca: "Pripravovali sme sa na súpera poctivo,

ale nestačilo to. Mali sme problémy pri doskokoch, veľa prihrávok bolo

nepresných a horeli sme na rozohrávke. Niekedy možno zbytočne chceme

veľa a práve vtedy sa nám nedarí. Jednoducho musíme byť koncentrovaní

celých štyridsať, nie len tridsaťpäť minút. Potom spadneme do diery,

z ktorej sa už nevieme vyhrabať."

Giorgos Bitzanis, tréner Spišskej Novej Vsi: "Najmä po psychickej stránke to pre nás bol veľmi náročný zápas, keďže sme mali na konte tri prehry. Vedeli sme, že Lučenec bude doma náročným súperom. Svoj herný čas sme sa snažili rozumne rozdeliť medzi hráčov. Svojim zverencom musím pogratulovať za ich prístup a vďaka patrí aj realizačnému tímu. Lučenec sme dokázali udržať pod 80 bodov. Vidím u nás progres. Teraz si krok po kroku v lige musíme vybudovať rešpekt."

Eric Nottage, hráč Spišskej Novej Vsi: "S prvou výhrou v sezóne som veľmi spokojný. Lučenec má dobrý tím a nebolo jednoduché zvíťaziť. Viem, že nás čakajú ďalšie výhry, ale na to musíme tvrdo pracovať každý deň."

TABUĽKA

1.BK Levickí Patrioti 5 4 1 435:375(+60) 9

2.BK Inter Bratislava 4 3 1 341:281(+60) 7

3.Iskra Svit 4 3 1 346:317(+29) 7

4.BC Prievidza 4 3 1 327:310(+17) 7

5.MBK Rieker Com-Therm Komárno 5 2 3 373:400(-27) 7

6.MBK Handlová 5 2 3 378:419(-41) 7

7.PP & TV RAJ Žilina 4 2 2 350:330(+20) 6

8.BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 4 1 3 330:379(-49) 5

9.BKM Lučenec 5 0 5 362:431(-69) 5

