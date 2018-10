Fitneska Diana Šuľajová vyhrala všetko, čo sa dalo

Fantastický začiatok jesene. Tak by sa dal označiť štart druhej časti sezóny pre fitnesku Dianu Šuľajová a trénera Petra Sitora.

25. okt 2018 o 12:00 Jozef Mikuš

BRNO/POLTÁR. Dvojica cez letnú prestávku nezaháľala a poctivo sa pripravovala na medzinárodný šampionát naturálnej federácie ICN v Brne (14.10.). Mladá Brezničanka reprezentujúca Poltár a tamojší Siťák Gym sa nedala zahanbiť a vyhrala všetko, čo sa dalo.

„Príprava na súťaž prebiehala podobne ako na jarné majstrovstvá Európy v talianskom Rimini, kde sa Dida stala juniorskou šampiónkou. Veľké zmeny sme nerobili. Naopak, snažil som sa pozerať na jej formu tak, aby nebola príliš odlišná od poslednej súťaže. Určité zlepšenie sa u Didy prejavilo, no prioritou bolo postavu udržať a urobiť len malé zmeny, keďže je to kategória, kde súťažiaca nemôže mať výrazné svalové črty a musí byť zachovaná modelová vyšportovaná postava s nacvičeným pózovaním a energickou prezentáciou na javisku,“ vysvetlil tréner Peter Sitor.

Stratégia dvojici vyšla a 17-ročná gymnazistka tak na českom pódiu nenašla konkurenciu. „Dida skutočne vyhrala všetko, čo sa dalo. Zvíťazila medzi juniorkami, kde bola najmladšia. V ďalších dvoch kategóriách, kde súťažila aj so ženami, vyhrala tiež prvé miesta. Okrem toho sa medzi bikinárkami stala absolútnou víťazkou. V podstate sme si z Čiech priniesli štyri zlatá, na čo som ako tréner veľmi hrdý. Je ťažké presadiť sa a vyhrať na súťaži prvé miesto. Obzvlášť, keď je to v zahraničí,“ pokračoval tréner.

Úspech prekvapil aj Dianu, ktorej zbierka medailí zo sveta fitnesu sa poriadne rozšírila. „Každý môj dosiahnutý úspech pre mňa, samozrejme, znamená veľmi veľa. Je to odmena za všetko, čo som do toho dala. Motivuje ma to ísť ďalej a stále sa prekonávať,“ skonštatovala Brezničanka a pokračovala: „Súťažné pódium je pre mňa niečo ako dokonalá bodka za celou prípravou. Baví ma sa tam stále vracať a ukazovať prácu na sebe aj to, že som dokázala znova prekonať samú seba. Práve aj pódium, momenty a pocity na ňom je motiváciou prečo sa tam vraciam a robím tento šport.“

Mladá bikinárka si teraz užije zaslúžené voľno. Na jar má v pláne zúčastniť sa majstrovstiev Slovenska, kde nastúpi s cieľom kvalifikovať sa na najprestížnejšiu súťaž v naturálnom fitnese do Talianska. „Rád Didu na túto súťaž pripravím a splním jej sen asi každého športovca v tomto odvetí. Potom sa uvidí. Sme už zohratí, takže v tejto príprave, ak jej bude slúžiť zdravie, nevidím žiadny problém,“ doplnil Sitor.