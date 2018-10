Attila Agócs: Zárukou dynamického rozvoja je vzájomná spolupráca

V predošlých rokoch pritiekli do Fiľakova, vďaka 25 úspešným rozvojovým projektom, vyše tri milióny eur.

Mgr. Attila Agócs, PhD. je primátorom Fiľakova od roku 2014, kedy sa o kreslo uchádzal ako nezávislý kandidát s podporou strany Most-Híd. V súčasnosti kandiduje ako člen strany. Hoci nemá vyzývateľa, vedie kampaň na podporu svojho tímu.

Do roku 2014 ste pôsobili ako riaditeľ Hradného múzea vo Fiľakove. Do primátorského kresla ste preto zasadli ako politický nováčik. Ako spätne hodnotíte váš vstup do politiky?

Zo začiatku ma prekvapilo, ako veľmi sú pozície riaditeľa a primátora odlišné. Moja súčasná práca je oveľa komplexnejšia, rôznorodejšia, ale aj náročnejšia. Človek na sebe po štyroch rokoch cíti váhu zodpovednosti tejto funkcie. Častokrát musím prijímať ťažké rozhodnutia, ktoré môžu ovplyvniť budúcnosť mesta aj na niekoľko rokov dopredu. Uplynulé obdobie vnímam ako veľmi zaujímavú skúsenosť, ktorá ma posilnila a otvorila mi nové obzory aj do ďalšieho života.

Čo považujete za najväčší úspech vašej doterajšej politickej kariéry?

Možno bude moja odpoveď prekvapivá, ale je to pokoj. Môže sa to zdať ako banalita, ale nie je. Naše mesto si prešlo rôznymi obdobiami, kedy sa vyťahovali etnické karty, kedy prebiehali boje medzi primátormi a poslancami a podobne. Práve preto, že sa snažíme kooperatívne viesť mesto, nemáme v zastupiteľstve reálnu opozíciu, rozhodujeme na báze kompromisov. Tento úspech oceňujú aj naši obyvatelia. Pociťujú, že napriek tomu, že prebieha kampaň, nevládne tu napätie ako doposiaľ.

Absenciu politickej opozície dosvedčuje zrejme aj fakt, že vo voľbách nemáte protikandidáta. Ako to vnímate vy?

Pravdupovediac, prekvapilo ma to. Pripisujem to najmä faktu, že verejnosť od začiatku registrujenašu snahu o rozvoj mesta. Je to aj vďaka tomu, že sme výrazne posunuli vpred formu našej komunikácie, či už s našimi obyvateľmi alebo médiami a širšou verejnosťou. Na druhej strane tomu určite pomohla aj spomínaná spolupráca v zastupiteľstve a odborných komisiách. Každý, kto sa akokoľvek chcel zapojiť, mal na to priestor a mohli participovať na našich rozhodnutiach. Zrejme ocenili našu úprimnú snahu. Musím však dodať, že pociťujem ako veľký záväzok, že ľudia mi v podstate dali vopred svoju dôveru. Očakávajú, že budeme pokračovať v takom trende, ako doteraz. To však bude závisieť aj od širších makroekonomických faktorov.

Podarilo sa vám, z vášho pohľadu, splniť predvolebné sľuby?

Dovolím si tvrdiť, že drvivú väčšinu. Veľká časť je ešte v realizácii a bude sa dokončovať v budúcom roku alebo dvoch. Môj predvolebný program bol totiž koncipovaný na strednodobý horizont, nie len na štyri roky. Musím za to poďakovať aj poslancom, že ma podporili v tom, aby sa moje sľuby verejnosti splnili. Ak by som mal byť konkrétny, tak na neurčito sme zatiaľ odložili plán otvoriť dvory prepájajúce redutuVigadó s hradom. Okolnosti boli také, že sme presunuli investície do druhej časti podhradia, plánu s dvormi sa budeme venovať až neskôr. V strednodobom horizonte ostáva zatiaľ aj náš plán vybudovať pred radnicou menšie námestie s oddychovou zónou. Prvé kroky sme už v tejto veci urobili, napríklad sme začali s výstavbou tržnice. Vďaka nej sa odbremení Trhová ulica, kde by sa mohli vybudovať parkovacie miesta namiesto súčasného parkoviska, na mieste ktorého má námestie stáť. Nezanevreli sme ani na plán zaviesť mestské karty výhod, kde sme už tiež prvé kroky urobili. Čo zatiaľ z môjho predvolebného programu nevidím reálne, je výstavba menšej školskej plavárne. Keď sme sa problematike začali venovať bližšie usúdili sme, že jej výstavba a prevádzkovanie by boli pre mesto, akým je Fiľakovo, príliš nákladné. Museli by sme priveľa obetovať. Hoci by to bolo „ľúbivé“, vieme tie peniaze využiť aj na pálčivejšie problémy. Ďalšie naše plány sme už zrealizovali, alebo ich realizácia práve prebieha.

V čom súčasné vedenie posunulo mesto ďalej?

V predošlých rokoch sa nám spoločne podarilo doniesť do mesta formou 25 úspešných rozvojových projektov viac ako 3 milióny eur. Vyasfaltovali sme 14 ulíc, vytvorili množstvo nových parkovacích miest, zrekonštruovali či vybudovali 8 chodníkov a Koháryho námestie, priebežne sme obnovovali strojový park VPS, v oblasti odpadového hospodárstva sme vybudovali zberný dvor, kompostovisko a inertnú skládku. Základnú umeleckú školu sme presťahovali do budovy bývalého daňového úradu, mestskú políciu zas na ich miesto a otvorili sme klientske centrum na mestskom úrade. Obrovský úspech je podľa mňa tiež, že sme získali 33 bytov, hoci sme mali v pláne len 12. Obnovili sme dve detské ihriská, dve telocvične, ZŠ Koháryho a čiastočne MŠ na Daxnerovej ulici. Ešte v tomto roku dokončíme komplexnú rekonštrukciu MŠ na Štúrovej ulici a tiež mestského kultúrneho strediska. Podporili sme fungovanie rómskej hliadky a rozšírenie kamerového systému. V neposlednom rade sme zvýšili transparentnosť a zlepšili komunikáciu. Snažili sme sa investície rozdeliť do rôznych oblastí a do rôznych lokalít, aby sa nikto necítil byť ukrivdený.

Aké sú vaše plány do budúceho volebného obdobia?

Nepochybne chceme pokračovať v nami začatých trendoch. Obnova ciest a chodníkov neprestane byť našou prioritou. Dokončíme výstavbu tržnice a rekonštrukciu podhradia, pokračovať budeme v obnove hradu a MŠ na Daxnerovej ulici. Na ZŠ Mocsáryho vytvoríme centrum inkluzívnej výchovy a sfunkčníme kúpeľne telocvične, na ZŠ Školskej vybudujeme novú odbornú učebňu. Podnikateľov podporíme cez dotačný systém LEADER a tiež pro-stredníctvom cezhraničného projektu. Dobrovoľným hasičom vybudujeme novú zbrojnicu. V parku plánujeme vyčistiť jazero, postavíme tu multifunkčné športové ihrisko a začneme s budovaním jeho oplotenia. V cintoríne opravíme ploty a pustíme sa do rekonštrukcie chodníkov. Vybudujeme denný stacionár pre seniorov a podporíme opätovné vybudovanie röntgenového pracoviska. Budeme sa snažiť o získanie ďalších mestských bytov. Do Klubu dokúpime potrebnú techniku, zrekonštruujeme koncertnú sálu bývalej ZUŠ. Naďalej sa budeme usilovať o rozvoj športového života prostredníctvom FTC aj formou obnovy jeho areálu. Opravíme fasádu radnice a v areáli bývalého Kovosmaltu začneme s budovaním novej priemyselnej haly s cieľom zvýšenia zamestnanosti.

Na dosiahnutie týchto cieľov budete potrebovať silný tím. V súčasnosti ste tvárou kampane, v ktorej je 15 kandidátov na poslancov.

Spomínaná kooperácia medzi jednotlivými zoskupeniami v zastupiteľstve je vždy úspešná vtedy, ak je v ňom pevný základ jednej súdržnej skupiny. Keďže nemám vyzývateľa, energiu vkladám do toho, aby som posilnil svoj tím. Treba však podotknúť, že fakt, že voľba primátora u nás momentálne nie je v hre, sa môže negatívne odraziť na volebnej účasti. Preto nechceme zaspať na vavrínoch a robíme intenzívnu kampaň. Chcem všetkých vyzvať, aby prišli voliť v čo najväčšom počte a ak je im naša činnosť sympatická, podporili nás. Do nášho tímu sa pridali poslanci, ktorí boli doposiaľ nezávislí a tiež nové tváre. Máme tak šancu vytvoriť to pevné jadro, ktoré bude zárukou dobrej spolupráce a ďalšieho napredovania mesta.

