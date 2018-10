Desiatka medailí Junioru

Džudisti si podľa trénera svojou bojovnosťou napravili reputáciu z neúspešnej Považskej Bystrice.

26. okt 2018 o 8:00 Jozef Mikuš

LUČENEC. Na džudistickej veľkej cene v Kolárove (13. 10.) nemohli chýbať ani dvanásti pretekári lučeneckého Junioru. Na medailu si siahli až desiati z nich.

Max Mezö (super-mini do 34 kg) po štyroch zápasoch vybojoval striebro. Michaela Hanulová (mini do 36 kg) dokázala poraziť len jednu pretekárku a to na medailu nestačilo. Ema Danišová (mini do 28 kg) sa prebojovala do napínavého finále, kde vyhrala zlatú medailu. Krištof Ľalík (mini do 34 kg) si premiérovo na väčšej súťaži vybojoval 7. miesto. Patrícia Pápaiová (mini do 36 kg) porazila všetky súperky pred časovým limitom a ovenčili ju zlatom.

„S najcennejším kovom na krku na turnaji skončil aj David Farkaš (mini do 42 kg). Norbert Gál (mini do 46 kg) prešiel cez troch súperov, ale vo finále mu už došli sily a obsadil striebornú priečku. Nina Hanzlíková (ml. žiačky do 48 kg) po jednej prehre a dvoch výhrach skončila v Kolárove na 3. mieste,“ vymenoval tréner Junioru Michal Bokor. Rovnaké miesto obsadili aj Karmen Mezoová (ml. žiačky do 52 kg) a Tereza Kováčová (ml. žiačky nad 52 kg). Na bronzovú medailu si siahol Samuel Pentka (st. žiaci do 50 kg). Attila Šuli (st. žiaci do 46 kg) si z turnaja odniesol striebro.

„Gratulujem všetkým našim pretekárom. Svojou bojovnosťou si napravili reputáciu z neúspešnej Považskej Bystrice. Vďaka patrí aj sponzorom – firmám Ekoltech, TSV Group, Europak, MaM & co., Max Fitnes, hotelu Slovan a mestu Lučenec a svojmu trénerskému kolegovi Marekovi Portelekymu za pomoc na turnaji,“ zakončil Bokor.