Slíž vylepšil národné rekordy

Silák z Rimavskej Soboty dominoval na podujatí v Častej. Bola to pre neho parádna rozlúčka s juniorskou kategóriou.

26. okt 2018 o 16:55 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Silový trojbojár Kristián Slíž ovládol Grand Prix Slovakia v Častej. Mládežnícky reprezentant z Rimavskej Soboty, člen PWL Svätoplukovo, štartoval v hmotnostnej kategórii do 105 kg. Súťažil medzi juniormi. V drepe si poradil s váhou 310 kg, v tlaku na lavičke pokoril 205 kg a v mŕtvom ťahu 300 kg. Celkovo tak dosiahol v trojboji výkon 815 kg a súperov výrazne prevýšil.

„Na prvom mieste sa umiestnil Kristián aj bez rozdielu váh. V každej disciplíne i v trojboji vytvoril nové národné rekordy v juniorskej kategórii, a to v rámci svojej hmotnosti do 93 kg. Na podujatí spojili pretekárov z dvoch váhových kategórií do jednej,“ uviedol Pavol Slíž, pod vedením ktorého Kristián trénuje.

Do Častej cestoval s tým, že je to jeho posledná súťaž v tomto roku a zároveň rozlúčka s juniorskou kategóriou. „Chcel som zúročiť to, čo mám natrénované a vybojovať si prvenstvo. Mal som ambície prekonať národné rekordy, ktorých držiteľom som bol aj doteraz a popritom zvíťaziť na podujatí bez rozdielu váh,“ povedal Slíž junior.

„Keďže išlo o domácu súťaž, nebol na nej prítomný stres. Vyšlo to tak, ako to malo. Veľmi som konkurenciu nesledoval, išiel som si to svoje. Som rád, že som vytvoril slovenský rekord v drepe. Zvládol som váhu 310 kg a bola tam ešte rezerva. V tlaku som vytlačil 205 kg, následne som mal naložených 210 kg, ale tento pokus mi kvôli technickej chybe neuznali. Takže rovnako tam bola nejaká rezerva. V mŕtvom ťahu som sa celý rok pokúšal zdolať 300 kg a tentokrát sa mi to podarilo. Mal som potom naložených 307 kg, ale táto váha bola pre mňa ťažká,“ referoval Kristián Slíž.

Bude zaujímavé sledovať, dokedy ním vytvorené rekordy vydržia. „Uvidíme. Myslím si však, že mŕtvy ťah zostane dlho na tejto úrovni. V najbližšom období asi ani ten rekord v drepe nikto neprekoná, ale ťažko povedať, ako to naozaj bude. Čo sa týka tlaku na lavičke, jeden súper by ma mohol prekonať. Domnievam sa, že ten môj celkový výkon v trojboji vydrží dlho. Nejako konkrétnejšie to ale neviem odhadnúť. Závisí to tiež od toho, kto príde na scénu. Budem to sledovať,“ vyjadril sa dvadsaťtriročný silák z Gemera.

Kristián sa predstavil v tomto roku na dvoch vrcholných podujatiach juniorov. Na európskom šampionáte v Plzni si vybojoval v trojboji striebornú medailu. Pomohlo mu k tomu zlato, ktoré si ukoristil v mŕtvom ťahu. Na majstrovstvách sveta v juhoafrickom Potchefstroome bol v trojboji piaty, v mŕtvom ťahu pritom získal striebro. V budúcom roku už bude zápoliť medzi seniormi. „Ten prechod by nemal byť až taký ťažký. Chcem zaútočiť v budúcej sezóne na majstrovstvách Slovenska na titul,“ nechal sa počuť Kristián Slíž.