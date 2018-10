Samospráva revitalizuje námestie, názov vyberú občania

Novinkou bude nová fontána, ktorej účelom má byť osviežiť a zvlhčiť vzduch v horúcich mesiacoch.

27. okt 2018 o 7:34 TASR

RIMAVSKÁ SOBOTA. Zatraktívnenie lokality pred poštou a vytvorenie prostredia, kde by obyvatelia radi trávili voľný čas, je zámerom revitalizácie verejného priestranstva pred poštou na Jánošíkovej ulici, ktorú v tomto období realizuje mesto Rimavská Sobota. Podľa samosprávy tak vznikne nové námestie, pre ktoré v súčasnosti hľadá názov.

"Na námestie pribudnú betónové kvetináče, ktoré tu vytvoria zelené ostrovy s miestami na osadenie lavičiek, stojany na bicykle a odpadkové koše. Najväčšiu zelenú plochu bude tvoriť oddychová zeleň na rekreáciu obyvateľov. Prebehne aj výmena asfaltového povrchu, ktorý bude nahradený dlažbou rôznej farby a veľkosti," uvádza samospráva na svojej internetovej stránke.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Mesto Lučenec plánuje revitalizáciu Tuhárskeho námestia

Novinkou na priestranstve bude nová fontána, ktorej účelom má byť osviežiť a zvlhčiť vzduch v horúcich mesiacoch. "Cez iné obdobia by sa centrálna plocha mohla využívať ako priestor pre ľadovú plochu, futbalové ihrisko, alebo pre rôzne podujatia," dodáva mesto s tým, že rekonštrukciou prejdú aj verejné toalety a budú ukryté za kulisu, utvorenú zo steny zo zelene.

Ako v tejto súvislosti uviedol primátor mesta Jozef Šimko, ktorý sa uchádza o znovuzvolenie, revitalizáciu vykonajú v dvoch etapách "Počítam, že do Vianoc, teda do 24. decembra, by sme mali prvú časť ukončiť. Druhá strana námestia sa bude robiť až na jar," konkretizoval.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Prokuratúra preskúma prípad napadnutej študentky

Existujúce predajné stánky na priestranstve majú byť podľa samosprávy zachované, ale dostanú nové umiestnenie do jednotného celku a architektonicky budú prepracované do moderného vzhľadu. Keďže novovznikajúce námestie ešte nemá názov, vedenie mesta sa rozhodlo uskutočniť medzi občanmi anketu, aby navrhli, ako sa bude volať. Svoje návrhy môžu doručiť do konca októbra na adresu mestského úradu.