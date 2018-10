Zastavte bezhlavú ťažbu dreva, žiadali ľudia v Banskej Bystrici

Ľudia žiadali zastaviť bezhlavú ťažbu dreva.

27. okt 2018 o 17:16 Peter Kapitán

Protest My sme les v Banskej Bystrici(Zdroj: SME - P.K.)

BANSKÁ BYSTRICA. Zastaviť drancovanie slovenských národných parkov, sprísniť pravidlá pri ťažbe takzvaného kalamitného dreva a vyčleniť aspoň päť percent územia Slovenska do zóny, ktorá by zostala úplne bez zásahu človeka.

Takéto požiadavky podporilo približne tisíc ľudí, ktorí prišli na upršaný protest s názvom A dosť, ktorý zorganizovali ľudia stojaci za iniciatívou My sme les.

V sobotu poobede sa zhromaždili na banskobystrickom Námestí SNP.

Dav tvorili prevažne mladší ľudia, mnohí sa na námestie vybrali aj s kočíkmi či malými deťmi. Neodradilo ich ani chladné počasie a občasný dážď.

"Bývame na okraji Banskej Bystrice a prišli sme sem preto, že nám prekáža mohutná ťažba dreva v neďalekých lesoch. Stroje za sebou zanechávajú rozbitú zem, po ktorej sa nedá chodiť," povedal Vladimír Brünn, ktorý na protest prišiel aj s manželkou a dieťaťom.

Posťažoval sa, že okrem ťažkých strojov a zničeného lesa so sebou robotníci nosia aj množstvo plastových fliaš, ktoré potom pri prechádzkach v lese po nich musia zbierať.

Hudba aj bubeníci

Pred začiatkom protestu na námestí atmosféru vytvárala bubenícka skupina, ktorá sa snažila dav povzbudzovať aj po jednotlivých rečníckych prejavoch. Ľudia prejavy ocenili potleskom, skandovalo sa len úplne na záver, keď dav kričal heslo "My sme les."

Na pódiu sa postupne striedali jednotliví hostia, ako napríklad ochranár a fotograf Karol Kaliský či environmentálna aktivistka Ľubica Trubíniová, ktorých striedali vystúpenia hudobníkov.

Aktivistov prišla podporiť hudobnými vystúpeniami aj herečka a speváčka Dorota Nvotová či herec Martin Geišberg.

"Prišli sme sem z Ružomberka, pretože nám nie je ľahostajné, čo sa deje s lesmi v národných parkoch. Aspoň takto sme chceli vyjadriť podporu ochranárom," hovorí jeden z účastníkov protestu Ján Laco.

V dave sa objavili aj transparenty, ktoré sa po väčšine hlásili k myšlienke "My sme les."

Protest bol po celý čas pokojný, ukončila ho fujarová skladba a na záver pieseň Na Kráľovej holi.

Lesníci nie sú nepriatelia

Protestné zhromaždenie na podporu ochrany slovenských národných parkov a vzácnych lesov vo všeobecnosti sa konalo po prvý raz od vzniku ochranárskej iniciatívy My sme les.

Za ten čas si na Facebooku skupina získala 65 tisíc fanúšikov a vyprovokovala aj štátny podnik Lesy SR, ktorý obhospodaruje polovicu všetkých lesov na Slovensku k odpovedi.

Za 1,6 milióna si nechali spracovať lesnícku antikampaň Les sme my, hoci oficiálne o odpovedi na ochranársku iniciatívu nehovoria.

"Lesníci nie sú naši nepriatelia. Nám ide len o to, aby sa slovenské národné parky chránili v súlade so všeobecne uznávanými medzinárodnými štandardmi," hovorí Rastislav Mičaník z ochranárskej iniciatívy My sme les, ktorý celý protest moderoval.

Vysvetľuje, že im ide len o to, aby sa aspoň päť percent územia na Slovensku nechalo úplne bez zásahu človeka, pretože v súčasnosti je to len 1,7 percenta.

Poukazuje pritom na to, že v okolitých krajinách je podiel prísne chráneného územia omnoho väčší, ako na Slovensku.

Ministerstvo životného prostredia v blízkej budúcnosti plánuje predstaviť novelu zákona o ochrane prírody, ktorá by mala zabezpečiť, aby polovica rozlohy národných parkov zostala v bezzásahovom režime.

Takúto iniciatívu ochranári vítajú, no sú skeptickí pri hodnotení, či sa ju podarí aj presadiť.

Rokovania s lesníkmi a ministerstvom pôdohospodárstva, ktoré má štátne lesy na starosti, sú totiž komplikované. Minulý týždeň napríklad predstavili návrh, že by v bezzásahovom režime mohli byť časti národných parkov nad hornou hranicou lesa.

"Takýto návrh je úplne absurdný a presne ukazuje úroveň debaty, ktorá momentálne medzi lesníkmi a ochranármi prebieha," uzatvára Mičaník.