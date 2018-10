Nepriaznivá séria sa natiahla na šesť zápasov

BKM Lučenec ani v šiestom extraligovom kole nezaznamenal víťazstvo.

28. okt 2018 o 7:52 Jozef Mikuš

PP & TV Raj Žilina – BKM Lučenec 79:56 (16:8, 24:10, 21:17, 18:21)

Žilina: Merešš 17, Rožánek 15, Stanojevič 13, Jackson 11, Tot 6 (Dickson 10, Blagojevič 4, Mátych 3, Ďuriš a Podhorský 0).

Lučenec: Griffin 16, Shelton 11, Vranjes 9, Agusi a Dratva 0 (Menashe 11, Jacobs 6, Sarna 3, Jackuliak 0).

TH: 17/11 – 14/7, Fauly: 19 – 15, Trojky: 6 – 1, Rozhodovali: Kúkelčík, Doušek, Turček.

ŽILINA/LUČENEC. Výhra neprišla ani na šiesty pokus. BKM Lučenec sa v sobotu (27.10.) vybral do Žiliny na zápas šiesteho extraligového kola proti zverencom trénera Ivana Kurillu.

Ani v tomto prípade sa ale Novohradčanom nepodarilo zvíťaziť a s výnimkou poslednej štvrtiny boli domáci bodovo lepší.

Rudolf Jugo a jeho hráči si na ďalší zápas budú musieť trochu počkať. V siedmom kole (3.11.) majú kvôli nepárnemu počtu účastníkov v súťaži prestávku. V stredu (7.11.) vycestujú na pôdu Handlovej a v sobotu (10.11.) doma privítajú Svit.

Povedali po zápase:

Rudolf Jugo, tréner Lučenca: "Je ťažké konštatovať tento zápas, pretože Žilina hrala veľmi dobre. Mali sme ťažké postupy v oboch smeroch. V obrane sa nám nedarilo a dopredu sme šli vždy priamočiaro. Žilina využila všetky chyby, ktoré sme im ponúkli. Naša realizácia hry bola veľmi zlá. Gratulujem Žiline k víťazstvu."

Filip Dratva, hráč Lučenca: "Nenastúpili sme vôbec koncentrovane, chýbal nám impulz. Žilina mala lepšie doskoky, hru dopredu a celkovú obranu. Musíme sa konečne odpichnúť, výhra by nás určite nakopla. Samozrejme, gratulujem Žiline k víťazstvu."

Ivan Kurilla, tréner Žiliny: "Úvod zápasu sme mali veľmi koncentrovaný, prevyšovali sme hráčov súpera v doskokoch. Myslím si, že sme mali veľmi dobrú obranu. Takéto zápasy sa nehrajú ľahko. Po polčase som sa snažil dávať príležitosť iným hráčom, lebo po stredajšom zápase je ťažké nastúpiť v plnej energii. Bol to pre nás ťažký zápas. Taktiež chcem poďakovať fanúšikom oboch celkov, pretože vytvárali skvelú atmosféru."

Branislav Mátych, hráč Žiliny: "Hrali sme veľmi energicky a podľa pokynov trénera. Som veľmi spokojný s našou obranou, aj keď sme v nej mali pár výpadkov. Cítili sme sa fajn, keďže sme hrali pred domácim publikom, užívali sme si celú tú atmosféru. Lučenec prišiel s veľkým fanklubom, čo sa odrážalo na celkovej atmosfére." (zdroj: basketliga.sk)

Ostatné výsledky 6. kola: Svit - Inter 79:88, Prievidza - Levice 74:67, Spišská N. Ves - Komárno 91:85 (po predĺžení).

TABUĽKA

1. BK Levickí Patrioti 6 4 2 502:449(+53) 10

2. BK Inter Bratislava 5 4 1 429:360(+69) 9

3. BC Prievidza 5 4 1 401:377(+24) 9

4. PP & TV RAJ Žilina 5 3 2 429:386(+43) 8

5. Iskra Svit 5 3 2 425:405(+20) 8

6. MBK Rieker Com-Therm Komárno 6 2 4 458:491(-33) 8

7. MBK Handlová 5 2 3 378:419(-41) 7

8. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 5 2 3 421:464(-43) 7

9. BKM Lučenec 6 0 6 418:510(-92) 6

