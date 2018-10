Hnutie SME RODINA predstavuje v Lučenci nominantov

Hnutie zároveň odhalilo plány do budúcnosti

28. okt 2018 o 10:48

Hnutie SME RODINA nominovalo v Lučenci troch kandidátov do komunálnych volieb na post poslancov do mestského zastupiteľstva. O poslanecké pozície sa uchádzajú Mgr. Patrik Svediak, MBA za volebný obvod č. 2, PaedDr. Vojtech Lauko za volebný obvod č. 4 a Mgr. Milan Molnár za volebný obvod č. 5. Na kandidátnu listinu sa dostali predovšetkým členovia, ktorí sa aktívne zapájali do práce a pomáhali rozvoju hnutiu v našom meste.

Okresná organizácia hnutia SME RODINA taktiež pripravuje v Lučenci ďalší okresný snem, na ktorom má dostať konkrétnu podobu nová koncepcia mestskej, ako aj okresnej regionálnej politiky. „Máme záujem zapojiť do práce všetkých našich členov, ako aj sympatizantov a poskytnúť im možnosť aktívne sa podieľať na našej činnosti. Pre členov vznikne možnosť detailne sa venovať kultúre, doprave, školstvu, verejnému poriadku, bezpečnosti, cestovnému ruchu a ďalším oblastiam týkajúcich sa nášho mesta a okresu. Zároveň budeme aktívne zbierať podnety od občanov, týkajúce sa najbližšieho okolia, v ktorom bývajú. Zaujíma nás všetko – chodníky, dopravné značky, cesty, občianska vybavenosť, parkovanie, dostupnosť verejnej dopravy atď.“ Takto prezentoval plánované činnosti do najbližšej budúcnosti Patrik Svediak, predseda okresnej organizácie hnutia v Lučenci.

