Kandidát na primátora Rado Ceglédy spojil pre rýchlejšiu Rimavskú Sobotu koaličné aj opozičné strany

Boj o primátorské kreslo v Rimavskej Sobote vrcholí. Jedným z najvážnejších kandidátov je kandidát Rado Ceglédy.

28. okt 2018 o 10:56

Boj o primátorské kreslo v Rimavskej Sobote vrcholí. Jedným z najvážnejších kandidátov je kandidát Rado Ceglédy, ktorému dalo pod petíciu za nezávislú kandidatúru podpis viac ako 3300 Soboťanov. Ceglédy, ktorý v kampani hovorí o pláne zrýchlenia Rimavskej Soboty, dokázal pre svoju podporu spojiť aj mnohé parlamentné strany z radov koalície aj opozície. Podporili ho i mimoparlamentné strany. Postupne sa za neho postavili strany SaS, Most-Híd, SNS, OĽaNO, NOVA, OKS a Progresívne Slovensko.

„Rimavská Sobota je mesto, kde vedľa seba žije viacero národností, potrebuje preto na čele človeka, ktorý vie spájať a viesť dialóg. Radovan Ceglédy s tým problém nemá, už roky to svojimi aktivitami v meste potvrdzuje. Schopnosť spájať symbolizuje aj jeho meno - spolovice slovenské, spolovice maďarské,“ odôvodnil svoju podporu predseda strany Most-Híd Béla Bugár.

„Rimavská Sobota potrebuje nové impulzy. Pevne verím, že pod vedením pána Ceglédyho získa nový spôsob manažovania a naštartuje nádej na zmenu. Držím mu v tom palce,“ uviedol podpredseda najväčšej opozičnej strany SaS Ľubomír Galko.



Dušan Šuchaň, predseda okresnej rady strany SNS v Rimavskej Sobote, tvrdí, že rozvoj znevýhodnených regiónov je v ich záujme. „Okres Rimavská Sobota dlhodobo bojuje s najvyššou nezamestnanosťou na Slovensku, o to viac potrebuje na čele šikovného manažéra, ktorý do regiónu pritiahne investorov. Radovan Ceglédy roky úspešne budoval svoju firmu, dáva prácu miestnym a má dobrý plán, ako zrýchliť v meste zamestnanosť,“ dodal Šuchaň.

K podpore strán sa vyjadril aj samotný kandidát: „Podpora všetkých strán má pre mňa veľkú váhu. Je to pozitívny signál, že sa do zrýchlenia Soboty môžeme oprieť spoločne, keď nám Soboťania dajú 10. novembra dôveru. S tímom máme riešenia, ako vyriešiť nezamestnanosť, dopravnú situáciu aj odliv mladých z mesta. Všetko však záleží na tom, ako sa Soboťania 10. novembra rozhodnú. Je to ich hlas, ktorý zaváži,“ uzavrel Ceglédy.

Objednávateľ: Radovan Cegledy,Dukelských hrdinov 976/38,Rimavská Sobota 97901

Dodávateľ: PETIT PRESS,a.s.Lazaretská 12,Bratislava 81108 IČO:35790253

Tlačová správa je komerčným textom a nijako neprezentuje názor redakcie. Za jej obsah a rešpektovanie zákonných noriem zodpovedá zadávateľ.

Viac informácií na:https://www.petitpress.sk/uploads/media/pravidla_politicka_inzercia_4.2010.pdf