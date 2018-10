Družke sa vyhrážal z väzenia. Po prepustení ju zbil a znásilnil

Peter z Panických Draviec bol šesťkrát súdne trestaný za podobnú trestnú činnosť voči družke a synovi.

31. okt 2018 o 17:02 SITA

PANICKÉ DRAVCE. Odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici vyhovel Petrovi L. z obce Panické Dravce v okrese Lučenec a zmiernil mu nepodmienečný trest z deväť rokov a osem mesiacov na sedem a pol roka. Petra uznali za vinného z trestných činov znásilnenia a nebezpečného vyhrážania, ktoré spáchal voči svojej družke Adele.

Peter L. bol vo výkone trestu, odkiaľ sa družke Adele telefonicky vyhrážal zabitím, lebo syn mu povedal, že sa údajne „flákala“ po nociach. Koncom augusta minulého roka ho prepustili z väzenia a vo vyhrážkach 44-ročný Peter opakovane pokračoval.

Vyvrcholilo to 27. novembra, keď družku od jej matky pritiahol domov násilím. Ťahal ju za vlasy, kopal do chrta a bil po hlave. Družka privolala políciu a Petra zadržali. Potom sa ukázalo, že Adelu pár dní predtým znásilnil, ale bála sa to oznámiť z obáv o život.

Na Okresnom súde v Lučenci Peter obvinenia poprel, ale družka a ďalší svedkovia a dôkazy boli proti nemu. V minulosti bol šesťkrát súdne trestaný aj za podobnú trestnú činnosť voči družke a synovi Petrovi. Prvostupňový senát ho uznal za vinného podľa obžaloby.

Uložil mu trest deväť rokov a osem mesiacov podľa zvýšenej sadzby, pretože Peter spáchal viac trestných činov a bol už v minulosti odsúdený.

Násilník sa odvolal a žiadal oslobodiť, lebo sa necítil byť vinný. Tvrdil, že družka sa ho chce zbaviť, pretože má iného chlapa. Odvolací senát mu vyhovel iba v tom, že trest uložený prvostupňovým súdom označil za neprimerane prísny a znížil ho na sedem a pol roka.

Predseda senátu nariadil aj výkon trestu.