Junior Lučenec ovládol ligu dorasteniek

Na triumfe sa podieľali aj Soboťanky. Lučenec mal zastúpenie v majstrovskom ženskom kolektíve Michaloviec.

1. nov 2018 o 13:00 JÚLIUS GEĽO

LUČENEC. Po dvoch kolách ligy dorasteniek v džude sa nachádzalo družstvo Junior Lučenec na druhej priečke. Líderská pozícia patrila Mladosti Žilina.

V treťom finálovom kole, ktoré sa uskutočnilo v Pezinku, však tím z juhu Banskobystrického kraja zabral a vybojoval si titul. Obhájil tak zlaté medaily z minulého roka.

Víťazný tím tvorili na západe republiky jednak členky Junioru Lučenec (Alexandra Halajová, Viktória Dirbáková), ale tiež trojlístok džudistiek Mladosť Relax Rimavská Sobota (Veronika Útisová, Bolda Zonga Sztankovics, Bronislava Škorňová). Ten v Juniore hosťoval.

Kým prvé dve kolá súťaže prebiehali turnajovým spôsobom a na základe umiestnenia zbierali pretekárky body pre svoje družstvá, v tom treťom to bol klasický súboj kolektívu proti kolektívu.

Katsuďáčky potiahli tím

Junior Lučenec zdolal JC Pezinok, Duklu Banská Bystrica, MŠK Vranov nad Topľou i Mladosť Žilina. Vo všetkých prípadoch dosiahol zhodne víťazstvo 4:1.

Verili si

„Verili sme si pred finálovým kolom, že ten titul získame a aj sa nám to podarilo. Išli sme do toho naplno. Bolo to úplne iné než v predchádzajúcich kolách, prvýkrát sme totiž súťažili spôsobom družstvo proti družstvu. Takto sa mi to viac páčilo, je to tímovejšie. Hneď v úvodnom zápase sme sa pritom stretli so Žilinčankami. Boli sme si vedomé, že máme na tieto súperky. Víťazstvo nad žilinskou Mladosťou nás veľmi povzbudilo. Mali sme kontrolu nad jednotlivými zápasmi. Som rada, že sme sa stali majsterkami Slovenska,“ uviedla Veronika Útisová, ktorá participovala tiež na vlaňajšom titule.

Novohradský rukopis

Džudisti Mladosť Relax Rimavská Sobota obsadili v lige dorastencov konečnú piatu priečku. Pred tretím kolom sa nachádzali na treťom mieste.

Patrícia Bokorová a Alexandra Halajová z lučeneckého Junioru zápolili v lige žien vo farbách Zemplínu Michalovce a podieľali sa na tom, že si Michalovce vybojovali majstrovský primát. Zemplín potvrdil priebežné prvé miesto, na ktorom figuroval od začiatku súťaže. Finálové kolo však bolo dramatické.