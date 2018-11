Halajová uspela medzi juniorkami

Junior Lučenec získal kov na prestížnom turnaji Warsaw Judo Open.

VARŠAVA/LUČENEC. Záver prvého jesenného mesiaca sa pre členov džudo klubu Junior niesol v súťažnom duchu. Štyria Novohradčania sa predstavili vo Varšave na prestížnom turnaji Warsaw Judo Open, ktorý na klubovej úrovni patrí k tým najväčším v Európe.

„Na desiatich varšavských tatami sa počas dvoch dní vystriedalo viac ako 1 800 pretekárov, čo je neskutočné číslo. Väčšina z nich sú reprezentanti. Medzi vyše 40 krajinami mala zastúpenie aj domovská krajina džuda Japonsko. A keď sa Japonci rozhodnú prísť súťažiť do Poľska, tak musí ísť naozaj o výnimočnú súťaž,“ ozrejmil tréner Junioru Michal Bokor.

Farby Junioru ako prví hájili starší žiaci Samuel Pentka (do 50 kg) a Martin Obročník (do 55 kg). Samuel sa v prvom zápase postavil proti neskoršiemu víťazovi hmotnosti, ktorému podľahol. Nedarilo sa mu ani v bojovnom druhom zápase v opravách. „Martin sa v úvode ukázal v dobrom svetle a tesne pred koncom zápasu porazil súpera na ippon. Jeho druhý súper už však Martina zdolal a do opráv ho nepotiahol.“

Výprava vkladala nádeje do dorasteneckej reprezentantky Alexandry Halajovej (do 52 kg). Svoj prvý zápas na poľských tatami však podľa trénera uponáhľala, čo ju stálo víťazstvo. Veľké sklamanie zo sobotného neúspechu zmazala úspechom na druhý deň. Ešte predtým sa ale medzi juniormi do 57 kg predstavila reprezentantka Patrícia Bokorová. Silné odhodlanie, dôsledný tréning a chuť zvíťaziť ju v prvom zápase hnali vpred a všetko naznačovalo, že sa na tatami postaví opäť. Súperka ale približne 30 sekúnd do konca nastúpila do svojho druhého útoku, Patríciu hodila na wazari a Lučenčanka už zápas nestihla otočiť vo svoj prospech. V opravách už šancu neodstala.

„V nedeľu medzi juniormi, teda v staršej kategórii, nastúpila vo váhe do 52 kg aj naša dorastenka Alexandra Halajová. Sašku nečakaný neúspech zo soboty nezlomil a v konkurencii starších džudistiek sa rozhodla zabojovať zo všetkých síl. V úvodnom zápase so skúsenou domácou pretekárkou súperila vyše štyri minúty, aby sa napokon v zlatom skóre stala víťazkou. Naša reprezentantka v ďalšom kole natrafila na Fínku, nasadila po hode držanie v boji na zemi a jednoznačne zvíťazila,“ opísal Bokor.

Alexandra sa dostala do semifinále proti českej súperke. Po vyše troch minútach nastúpila do techniky, no povolil jej úchop, súperka to využila a vyhrala. Šanca na medailu pre lučenecký klub však stále žila a Alexandra v boji o bronz jednoznačne vyhrala.

„Saške srdečne gratulujem. Ukázala, že medzi juniormi bude mať od januára veľkú perspektívu. Každá medaila z takéhoto turnaja je fantastická a som rád, že sme si rozšírili zbierku z Warsaw Judo Open. Ďakujem všetkým našim pretekárom aj sponzorom – firmám Ekoltech, TSV Group, Europak, MaM & co., Max Fitnes, hotelu Slovan, mestu Lučenec a Zuzke Halajovej za pomoc na turnaji,“ doplnil tréner.