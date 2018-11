Novohradčania sa na svetovom pódiu nestratili

Partia z Tanečnej školy Wanted obstála v silnej konkurencii v Poľsku.

1. nov 2018 o 9:36 Marcela Ballová

LUČENEC. O tom, že Novohrad má skvelých tanečníkov, vedia už aj za hranicami Slovenska. Partia z Tanečnej školy Wanted Štefana Chleba sa pred pár dňami predviedla na svetovom fóre. V celkovom hodnotení krajín sa spomedzi 34 krajín umiestnilo Slovensko na 7. priečke.

„Dejiskom majstrovstiev sveta bolo v dňoch 23. – 27. októbra poľské mesto Kielce. Tancoval sa hip hop, electric boogie a break dance. Šampionát zastrešila medzinárodná tanečná organizácia (IDO). Mohli sa ho zúčastniť len piati najlepší tanečníci z každej krajiny, ktorí získajú nomináciu zo štátnych majstrovstiev,“ informoval tréner a vedúci Štefan Chlebo.

V kategórii hip hop sólo chlapci dospelí si spomedzi 75 súťažiacich vytancoval v štvrťfinále 21. priečku 17-ročný David Kováč. Na 53. mieste, v rovnakej kategórii, skončil v osemfinále o tri roky starší Patrik Budáč. „Chlapci to spoločne, v kategórii hip hop duo dospelí, dotancovali až do štvrťfinále, kde spomedzi 72 dvojíc obsadili 24. miesto,“ pripomenul majiteľ tanečnej školy.

Lučenec mal juniorské zastúpenie aj v početnejšej kategórii hip hop duo. V nej sa predstavilo až 80 dvojíc.

„Trinásťročná Patrícia Gondášová a pätnásťročný Oliver Slovák sa spolu pretancovali do osemfinále. Bol to ich debut na svetovom šampionáte. Obsadili 39. priečku,“ ozrejmil Chlebo a podotkol, že veľkú nádej vkladal do dospeláckeho duea David & Patrik. „Žiaľ, zo zdravotných dôvodov nedotancovali poslednú minútu v štvrťfinále a boli diskvalifikovaní. Majstrovské zápolenia majú niekedy aj trpkú príchuť, keďže maximálne nasadenie trvá niekoľko dní.“

Novohradčania sa v silnej konkurencii nestratili. Tréner a vedúci školy je na svojich zverencov hrdý.

„Predstavili sme sa na medzinárodnom fóre, kde sme prejednávali víziu tanečného súťaženia v budúcnosti. Konkurencia na svetovom šampionáte je skutočne obrovská. Na svojich zverencov som hrdý a ďakujem im za skvelú reprezentáciu. Tiež ďakujem mestu Lučenec, ktoré nás finančne podporilo, aby sme mohli vycestovať, reprezentovať našu krajinu a načerpať nové skúsenosti,“ zakončil tréner.

V Poľsku sa v jednotlivých kategóriách uchádzalo o majstrovské tituly 2590 tanečníkov z 34 štátov. Päťdňové zápolenie sledovalo vyše päťtisíc divákov. Slovensko reprezentovalo 223 súťažiacich z 13 tanečných klubov.