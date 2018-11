Nguyen opäť majstrom sveta

Silový trojbojár z Lučenca nastúpil vo svojich obľúbených disciplínach.

2. nov 2018 o 12:01 Jozef Mikuš

TRNAVA/LUČENEC. Svetový šampionát v Trnave mal medailovú príchuť aj pre Táma Nguyena.

Silový trojbojár z Lučenca nastúpil vo svojich obľúbených disciplínach a opäť si z trojboja aj tlaku na lavičke odniesol vzácne tituly.

Štyridsaťosemročný Lučenčan s vietnamským pôvodom si najprv zasúťažil v trojboji v kategórii muži M2 do 82,5 kg raw. V drepe si poradil so 170 kg, v tlaku na lavičke vytlačil 155 kg a v mŕtvom ťahu zdolal 200 kg. Za výkon 525 kg mu na krk zavesili striebro a okrem titulu vicemajstra sa v tlaku na lavičke zapísal pod svetový rekord.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



„Nebolo to náročné. Mal som ešte dosť síl aj na viac kíl, ale nechcel som sa zbytočne vyčerpať. Som rád, že aj napriek tomu sa mi podarilo o dvadsať kilogramov zlepšiť svoj výkon zo septembrového šampionátu v Egri,“ povedal Nguyen.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Halajová uspela medzi juniorkami

Po vyhlásení výsledkov nasledoval tradičný kolobeh – cesta domov, práca v bistre a po troch dňoch návrat do Trnavy na súťaž v tlaku na lavičke. Tám opäť zabojoval v kategórii muži M2 do 82,5 kg raw.

„Súboj prebehol najmä medzi mnou a maďarským pretekárom. Už pri prvom pokuse si naložil viac ako ja. To sa zopakovalo aj pri druhom pokuse, no nahlásených 160 kíl už nedokázal pokoriť. Podarilo sa mu to až pri treťom pokuse, no ja som si nahlásil o dva a pol kilogramu viac a vyhral som. V silovom trojboji a jeho jednotlivých disciplínach treba používať hlavu a nastoliť správnu stratégiu. Som rád, že mi to vyšlo,“ vysvetlil Nguyen, ktorý si výkonom 162,5 kg vybojoval ďalší titul majstra sveta.

Úspešná sezóna sa pre Novohradčana ešte neskončila a v súčasnosti sa pripravuje na ďalšie súťaže.